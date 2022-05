Coway gibt Finanzergebnisse für Q1 FY2022 bekannt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Coway Co, Ltd, "The Best Life Solution

Company", gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt.



"Das stabile Wachstum von Coway trotz schwieriger Marktbedingungen spiegelt die

erfolgreiche Expansion von NOBLE, unserer Premium-Design-Gerätelinie, wider",

sagte Soon Tae Kim, Chief Financial Officer von Coway. "Wir werden das stabile

Wachstum mit Innovationen fortsetzen, die ein gesundes und komfortables

Lebensumfeld schaffen."