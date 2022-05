Neue Forschung zeigt die besten Optionen für Investitionsmigration zur Verbesserung der Klimaresilienz

Seite 2 ► Seite 1 von 2

London (ots/PRNewswire) - Als Reaktion auf die drastischen neuen Warnungen, dasssich die Welt in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich um mehr als 1,5° Cerwärmen wird, hat Henley & Partner (https://www.henleyglobal.com/) inPartnerschaft mit Deep Knowledge Analytics (https://www.dka.global/) heute denKlimaverträglichkeits-Index für Investitionsmigration (https://www.henleyglobal.com/publications/investment-migration-climate-resilience-index) ins Lebengerufen - ein einzigartiges neues Analyseinstrument, mit dem Sie dieKlimaresilienz Ihres Landes bewerten und investitionsmigration(https://www.henleyglobal.com/countries) -Programmoptionen ergründen können, dieeinen Weg zu Aufenthaltsrechten oder zum Erwerb der Staatsbürgerschaft inklimaresilienteren Ländern bieten, wenn im Gegenzug eine bedeutende Investitionin die Wirtschaft des Gastlandes getätigt wird.Anhand von über 900 verschiedenen Datenpunkten innerhalb von fünf Parametern undunter Berücksichtigung der Schlüsselfaktoren Anfälligkeit, Bereitschaft zurNutzung von Klimainvestitionen und wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit hat dieinnovative neue Studie eine Bewertung der Klimaresilienz für 180 Länder erstelltund sie in drei Resilienzbereiche eingeteilt: höhere Resilienz (Werte von 60oder mehr von 100), mittlere Resilienz (Werte von 45 bis 59,9) und geringereResilienz (Werte von 44,9 oder weniger). Die ernüchternde Realität ist, dass dieüberwiegende Mehrheit - 142 Länder - in den unteren Bereich derWiderstandsfähigkeit fällt, in dem die Bürger stärker durch extremeUmweltereignisse wie Waldbrände, Hurrikane, Hitzewellen, Überschwemmungen,Dürren und Stürme gefährdet sind. Die Infrastruktur wird sowohl schwächer alsauch anfälliger sein, und die Fähigkeit, sich auf extreme Wetterereignissevorzubereiten und auf deren Folgen zu reagieren, wird geringer sein.Der Klimaverträglichkeitsindex für Investitionsmigration (https://www.henleyglobal.com/publications/investment-migration-climate-resilience-index) kombiniert ineinzigartiger Weise Weltbank (https://data.worldbank.org/) -BIP-Daten (derDurchschnitt des normalisierten BIP und des BIP pro Kopf für jedes Land) mit denneuesten Daten der Notre Dame Global Adaptation Initiative(https://gain.nd.edu/) (ND-GAIN) Länder-Index(https://gain.nd.edu/our-work/country-index/) , der die Anfälligkeit der Länderfür den Klimawandel und die Bereitschaft, finanzielle Investitionen(Klimafinanzierung) in Klimaanpassungsmaßnahmen umzuwandeln, zusammenfasst. Dasneue Global Climate Resilience Ranking von Henley & Partners berücksichtigt diewirtschaftliche Fähigkeit eines Landes, sich an den Klimawandel anzupassen und