Coupa stellt neue Funktion für das Lieferkettengesetz und ESG-Vorschriften vor

Die zentralen, erweiterten Funktionen der Coupa-Lösung, um dasLieferkettengesetz einzuhalten, umfassen:- Maßgeschneiderte Risikobewertung mit Blick auf die Sorgfaltspflichten: Kundenkönnen jetzt in einer digitalen Auswertung Compliance-Informationen zuLieferanten, wie sie vom Lieferkettengesetz verlangt werden, anfordern undverwalten, und entsprechende Berichte für die deutschen Aufsichtsbehördenerstellen.- Daten zu Lieferantenrisiken und Compliance : Die Kunden sehen beiAusschreibungen in Echtzeit umfassende Daten zur Lieferantensituation, Risikenund Nachhaltigkeit und erhalten direkten Einblick in digitale Zwillinge ihrerLieferketten. Damit ist eine angemessene Sicherheitsüberprüfung zur Einhaltungder geltenden Vorschriften möglich.- Teamübergreifende Zusammenarbeit : Das Risikomanagement lässt sich direkt indie Abläufe bei der Beschaffung, in das Lieferkettenmanagement und in dieCompliance-Prozesse einbinden, um Silos aufzubrechen. Die Coupa-Plattformzeigt den Kunden umfassende Daten zum Lieferantenrisiko an, das sich mit jedereinzelnen Ausgabe ergibt - und zwar direkt, wenn die Entscheidung getroffenwird.Das deutsche Lieferkettengesetz, das am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, verlangtvon Unternehmen in Deutschland mit mehr als 3.000 Beschäftigten, ihreLieferketten auf Menschenrechtsverletzungen zu kontrollieren undUmweltschutzstandards einzuhalten.Doch nicht nur Regierungen und Aufsichtsbehörden, sondern auch Investoren,Kunden und Beschäftigte setzen Unternehmen immer stärker unter Druck und