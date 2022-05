FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien der Essenslieferdienste Delivery Hero und Just Eat Takeaway haben sich am Dienstag nach einer Hochstufung weiter erholt. Während Delivery Hero mit einem Plus von 4,2 Prozent zu den größten Dax-Gewinnern zählten, ging es für die Titel des Konkurrenten an der Euronext-Börse ähnlich klar bergauf. Vor wenigen Tagen hatten beide Aktien noch Rekordtiefs markiert.

Das Investmenthaus Bryan Garnier empfiehlt nun die Papiere beider Unternehmen zum Kauf - und rechnet mit Besserung, was einen derzeit großen Kritikpunkt der Anleger betrifft: die derzeit fehlende Profitabilität. Während Delivery Hero zuvor mit "Neutral" eingestuft war, gab es für die bisher mit "Sell" bewerteten Papiere von Just Eat Takeaway sogar eine doppelte Hochstufung. Die Beobachtung der britischen Deliveroo nahm Analyst Clement Genelot in seiner Branchenstudie mit "Neutral" auf - dessen Kursplus blieb mit gut dreieinhalb Prozent ein wenig hinter dem der Konkurrenten zurück.