Spencer Stuart verstärkt Frankfurter Industriepraxis mit Julia von Arco-Valley Besonderer Fokus auf Führungskräftesuche im Bereich Energiewende

Frankfurt am Main (ots) - Spencer Stuart, weltweit und in Deutschland unter den

Top drei der Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen, wächst weiter und

baut das Geschäft wie das Beraterteam auch in Deutschland für

Schlüsselindustrien systematisch aus. Seit dem 15. März 2022 arbeitet Julia von

Arco-Valley vom Frankfurter Büro aus und bringt dabei ihr langjähriges

Praxis-Know-how aus der Industrie ein.



Dabei konzentriert sich Julia von Arco-Valley hauptsächlich auf den

Energie-Sektor, in dem sie Klienten künftig bei der Suche nach neuen Vorständen,

Geschäftsführern und Aufsichtsräten unterstützt und bei der Weiterentwicklung

von Führungspersönlichkeiten, ihrer Teams und Organisationen beraten wird. Von

Arco-Valley bringt dazu Know-how aus mehr als 15 Jahren in verantwortlichen

Positionen im Energiesektor mit und verfügt über ein breites Branchennetzwerk,

sowohl auf Top-Management-Ebene als auch in der Gruppe der aufstrebenden

Talente. Viele Jahre leitete sie unter anderem wichtige Strategieprojekte für

den gesamten E.ON-Konzern und gründete - angetrieben von ihrem Gespür für die

Energiewende und neue Energielösungen - vor fünf Jahren "b.ventus". Das

E.ON-Start-up bietet kleine Windkraftanlagen für dezentrale Energielösungen und

verhalf von Arco-Valley zu mehreren Auszeichnungen und Nominierungen wie

"Mastermind 2020 in der Energiewelt 4.0" oder "Beste Gründerin 2019".