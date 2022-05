Im oberen Chart wird deutlich, wie wichtig frisches und gleichzeitig nachhaltiges Aufwärtsmomentum in der aktuelle Chartkonstellation gewesen wäre. Der letzte erwähnenswerte Versuch, um auf der Oberseite Akzente zu setzen, endete Anfang April im Bereich von 7,4 US-Dollar eher kläglich. Danach musste Curaleaf Holdings den Rückzug antreten. Hierbei standen zügig die wichtigen Unterstützungen bei 6,2 US-Dollar und 5,4 US-Dollar im Fokus. Die Aktie baute schließlich im Bereich von 5,0 US-Dollar ein neues Verlaufstief aus.

Schauen wir uns die aktuellen Quartalsergebnisse von Curaleaf im Detail an. Curaleaf gab den Gesamtumsatz im 1. Quartal 2022 mit 313,074 Mio. US-Dollar an, nach 320,011 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021. Nachdem sich das Umsatzwachstum bereits in den letzten Quartalen reduzierte, war nunmehr im 1. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorquartal sogar ein Umsatzrückgang um knapp -2 Prozent zu verzeichnen. Zum Vergleich: Das Umsatzwachstum von Q3/2021 auf Q4/2021 belief sich auf +1 Prozent. Von Q2/2021 auf Q3/2021 waren es noch +2 Prozent und von Q1/2021 auf Q2/2021 noch +20 Prozent. Die US-Amerikaner wiesen für das 1. Quartal 2022 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettoverlust in Höhe von -19,985 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -27,543 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021. Das adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im 1. Quartal 2022 auf +72,945 Mio. US-Dollar, nach +79,675 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021.

Kurzum. Mit den veröffentlichten Quartalsergebnissen konnte Curaleaf nicht vollends überzeugen. Vor allem der schwache Umsatz ist aus unserer Sicht zu bemängeln. Aber letztendlich spiegelt dieser die aktuellen Entwicklungen im Sektor wider. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Aktie klar definiert. Um für eine Entlastung zu sorgen, muss Curaleaf nachhaltig über die 6,2 US-Dollar vorstoßen. Ideal wäre zudem eine Bewegung über die 7,4 US-Dollar (April-Hoch) hinweg. Das, was tunlichst nicht passieren sollte, ist ein Rücksetzer, der die Aktie noch einmal unter die 5,0 US-Dollar führt. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.