LEONOR ESPINOSA AUS BOGOTA IST THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2022

LONDON, 17. Mai 2022 /PRNewswire/ --The World's 50 Best Restaurants 2022 enthüllen heute die Gewinnerin des von Nude Glass gesponserten „The World's Best Female Chef Award": Leonor Espinosa, die Chef-Inhaberin des Leo in Bogotá. Espinosa wurde bereits 2017 zur „Latin America's Best Female Chef" ernannt und ist durch ihre harte und konsequente Arbeit zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten Kolumbiens geworden. Sie feiert die lokalen kolumbianischen Produkte und Aromen und zeigt gleichzeitig den Wert der biologischen Vielfalt des Landes und die sozialen Aspekte der Gastronomie.

Espinosa, eine Schlüsselfigur in der Renaissance der kolumbianischen Küche, zog erst letztes Jahr um und gestaltete ihr Flaggschiff-Restaurant neu, woraufhin es auf Platz 46 der „The World's 50 Best Restaurants" 2021 gewählt wurde. Auf der Bühne stellte Espinosa ein Verkostungsmenü aus 100 % kolumbianischen Zutaten und Gerichten zusammen, die tief in der kolumbianischen Esskultur verwurzelt sind. Das gastronomische Erlebnis dreht sich rund um die vielfältigen Ökosysteme des Landes und versucht sich auch an neuen Zutaten, die in die Rezepte mit eingebracht werden.