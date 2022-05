Telonic und Accedian machen Netzwerk-Performance umfassend messbar / IT-Netzwerke brauchen gesunden Puls und Blutdruck Kanadische Technologie bringt Messbarkeit

Köln (ots) - Der Aufbau und die stete Entwicklung von hybriden Netzwerken ist

komplex und erfordert stets ein Auge auf die tatsächlich vorhandene Performance.

Ob die Anforderungen an die Sicherheit und Leistung aber tatsächlich erfüllt

werden - auch von Seiten des Providers - ist oft nur Theorie. Mit einer

Partnerschaft für Deutschland bringt Telonic (http://www.telonic.de/) , das auf

Netzwerke und deren Absicherung spezialisierte Systemhaus, die Technologie von

Accedian (http://www.accedian.com/) in den Markt: "Netzwerke haben -

vergleichbar zu einem menschlichen Organismus - Puls und Blutdruck. Die

Vitalwerte können wir direkt an der Quelle messen und stellen unseren Kunden

dafür die Skylight-Technologie von Accedian zur Verfügung. Diese Technik ersetzt

bisherige Methoden nach dem Simple Network Management Protocol und erlaubt eine

Analyse der Leistung rund um die Uhr", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer

von Telonic. Als Hardware kommt ein SFP-Modul am jeweiligen Startpunkt eines

Netzwerkes zum Einsatz und wird direkt im Router eingesteckt, über Dashboards

kann die Leistung sofort präzise überwacht werden.



Slow is the new down