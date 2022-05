Wie gut ist mein Kind abgesichert? Wer haftet in Kita, Kindergarten oder Hort? (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Bestmöglicher Schutz - deshalb ist die private Unfallversicherung

unverzichtbar

- Einmal nicht hingeschaut - an der Haftpflichtversicherung führt im Alltag kein

Weg vorbei

- Und wenn doch etwas passiert? Diese Punkte ersparen zusätzlichen Stress



Ist die Elternzeit vorbei, beginnt für Kinder wie Eltern ein ganz neuer

Lebensabschnitt. Entsprechend schwer kann es Eltern zu Beginn fallen, wenn der

Sohn oder die Tochter in die Kita oder zur Tagesmutter kommt. Da hilft es, zu

wissen, dass das Kind gut betreut ist. Aber was ist, wenn dort ein Unfall

passiert? Wie sind Kinder hier eigentlich abgesichert? Die Experten der

Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) erklären, wann Eltern aktiv werden müssen

und ob sich etwas ändert, sobald das Kind in die Schule kommt.