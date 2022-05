Polestar reduziert Treibhausgasemissionen um 6 Prozent pro Fahrzeug (FOTO)

Köln (ots) -



- Polestar veröffentlicht Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht 2021

- 2021 gelang es Polestar, weitere Schritte in Richtung seiner Klimaziele zu

setzen

- Bis 2030 will Polestar ein wirklich klimaneutrales Auto entwickeln und seine

CO2-Emissionen pro verkauftem Fahrzeug halbieren

- Strategische Kooperationen mit Circulor und der Exponential Roadmap Initiative

unterstreichen Nachhaltigkeitsambitionen



Polestar hat den zweiten Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht

(https://reports.polestar.com/2021) veröffentlicht, der die Fortschritte

hinsichtlich der ehrgeizigen Klimaziele aufzeigt. 2021 hat Polestar die

Treibhausgasemissionen pro verkauftem Auto um 6 Prozent* reduziert, indem das

Unternehmen auf höhere Effizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien setzt.





Polestar beweist, dass unternehmisches Wachstum und Klimaziele miteinandervereinbar sind. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 ein komplettklimaneutrales Auto zu entwickeln, die CO2-Emissionen pro verkauftem Autozwischen 2020 und 2030* zu halbieren und bis 2040 in seiner gesamtenWertschöpfungskette klimaneutral zu werden.Thomas Ingenlath, CEO von Polestar: "Wir arbeiten mit jedem Schritt, den wirunternehmen, an unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Ziele, die zehn oder zwanzigJahre in die Zukunft gerichtet sind, könnten als schwammig empfunden werden.Daher ist eine genaue Aufschlüsselung, mit der wir Rechenschaft über unsereMaßnahmen und Schritte in Richtung dieses Ziels ablegen, so wichtig. DiesesJahrzehnt steht im Zeichen des Klimas. Veränderungen und Verbesserungen müssenständig stattfinden, jetzt! Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten. Ich binstolz darauf, dass wir die Treibhausgasemissionen pro verkauftem Auto um 6Prozent gesenkt haben."Der Bericht für 2021 blickt auf ein weiteres bahnbrechendes Jahr zurück, in demder Startschuss für das Polestar 0 Project gefallen ist - dem ambitioniertenZiel von Polestar, bis 2030 ein wirklich klimaneutrales Auto zu bauen. ErstePartnerunternehmen, die mit Polestar zusammenarbeiten, um dieses visionäre Zielzu erreichen, wurden bereits bekannt gegeben."Was gemessen wird, wird auch umgesetzt", ergänzt Fredrika Klarén, Leiterin derNachhaltigkeitsabteilung bei Polestar. "Die Nachhaltigkeitsberichterstattung istder Schlüssel zur Transparenz, die wir bei Polestar leben. Mit denJahresberichten überwachen wir die Ausrichtung auf unsere ehrgeizigen Ziele undzeigen, dass wir tun, was wir versprechen."Um die Transparenz in Bezug auf den CO2-Fußabdruck und die Risikomaterialienweiter zu fördern, hat Polestar 2021 eine branchenweit einzigartige