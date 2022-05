Fachmesse NORTEC bietet vier Tage Konferenzprogramm für punktgenauen Wissenstransfer in der Produktion (FOTO)

Hamburg (ots) - Vom 31. Mai bis zum 3. Juni heißt es auf dem Hamburger

Messegelände: Zukunft? Läuft! Vier Tage lang bildet die NORTEC die technischen

Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der industriellen

Fertigung von Gütern, Vorläufer- oder Zwischenprodukten ab. Flankiert wird die

Fachmesse vom NORTEC Campus, der als Know-how-Treffpunkt und Netzwerkplattform

zum direkten Austausch zwischen Industrie und Digitalwirtschaft einlädt.



Eine fundierte Fachberatung ist die Basis für tragfähige

Investitionsentscheidungen in der Produktions- und Fertigungstechnik. Dabei sind

die individuellen Fragestellungen oft so komplex, dass ein einziger

Ansprechpartner nicht ausreicht, um die Bandbreite aller Fragestellungen

abzudecken. Hier ist die NORTEC die perfekte Anlaufstelle - vom ersten Überblick

bis zum detaillierten Fachgespräch unter vier Augen am Messestand oder im

Anschluss an eine der Dialogveranstaltungen auf dem Messe-Campus.





Nach dem erfolgreichen Start des Campus Konzepts im Jahr 2020 wurde dasmessebegleitende Programm noch einmal erweitert und ist in diesem Jahr sovielfältig, wie noch nie. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Hamburg Messeund Congress GmbH, Bernd Aufderheide, nennt hierzu ein paar Fakten: "Mehr alsdie Hälfte der NORTEC Besucher gab 2020 an, sich auf dem Auditorium informiertzu haben. 86% derjenigen, die am Auditorium teilgenommen haben, bewerteten dasProgramm mit "sehr gut". Das hat uns gleichermaßen gefreut und motiviert, diesesdirekte Angebot zum Erfahrungsaustausch weiter auszubauen. Bereits drei Monatevor Beginn der diesjährigen NORTEC hatten wir mehr Anfragen für die Round TableGespräche als 2020."Vier Campus Formate in zwei Hallen- Das Auditorium (A1) bildet das Herz der NORTEC. Hier findet auf der offenenKonferenzbühne u.a. das Industriegespräch statt. Zahlreiche Partner der NORTECsind im Auditorium mit an Bord: FED e.V., Fraunhofer IPT, HAW Hamburg,Mittelstand-Digital Zentrum Hamburg geben detaillierte Einblicke in dieLeistungsfähigkeit in die Leistungsfähigkeit der Branche, die in dieserkompakten Form auf Produktionsmessen in Deutschland einmalig sind.- Die Speakers' Corner (A4) ist immer einen Besuch wert und gibtBest-Practice-Beispielen der ausstellenden Experten Raum. In Kurzvorträgenwird Branchenexpertise vermittelt. In Erweiterung des Programms findet hier am2. Juni der BME Einkäufertag veranstaltet vom BundesverbandMaterialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) statt.- Die Round Tables (A1) bieten die Möglichkeit für intensive Gespräche zuunterschiedlichen Themen der Branche. Von KI-Integration im Unternehmen mit