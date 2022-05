Außerdem lag der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung von EnBW im vergangenen Jahr lediglich bei etwas mehr als 27 Prozent. Deshalb "seien bis zum Erreichen der Klima-Neutralität hohe Investitionen erforderlich", so Hasler im Gespräch mit wallstreet:online.

Unklar sei laut Hasler zudem, "ob die derzeitigen Preiserhöhungen wirklich eins zu eins an die Kunden weitergegeben werden können und wie sich der bevorstehende Zinsanstieg auf das Unternehmen auswirken wird. Ganz schön viele Baustellen, wenn Sie mich fragen".

Im ersten Quartal 2022 kletterte der Umsatz von EnBW auf 13,72 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung von etwas mehr als 100 Prozent (Vorjahr: 6,83 Milliarden Euro). Das operative Ergebnis stieg im selben Zeitraum um 46 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro.

Bis 2035 will EnBW Klimaneutralität bei den eigenen CO2-Emissionen erreichen. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, aber immerhin gelten die Baden-Württemberger als einer der führenden deutschen Entwickler und Betreiber von Offshore-Windparks.

Auch in Sachen E-Mobilität mischen sie ganz vorne mit: Die EnBW mobility+ App wurde von der Stiftung Warentest kürzlich zur besten Lade-App Deutschlands gekürt. Die App bietet Zugang zu über 250.000 Ladepunkten in Europa. EnBW investiert kräftig in den Bau eigener Ladesäulen: Laut dem Stromtankstellen Verzeichnis GoingElectric hat EnBW derzeit 5.235 Ladepunkte in Deutschland.

Autor: Ferdinand Hammmer, wallstreet:online Zentralredaktion