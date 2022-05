Dr. Gerd Müller und 65 Marken als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet / Festveranstaltung unter Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder im Nürnberger Rathaus (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die internationale Markenbewertungs-Organisation GREEN BRANDS

(https://green-brands.org/) zeichnete gestern Abend im Historischen Rathaussaal

zu Nürnberg 65 Marken als GREEN BRANDS Germany aus.



Dr. Gerd Müller , ehemaliger Bundesentwicklungsminister und jetziger

Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle

Entwicklung (UNIDO), wurde als GREEN BRAND Germany-Persönlichkeit geehrt.





Mit der Auszeichnung GREEN BRAND Germany wurden zum fünften Mal seit 2012ökologisch nachhaltige Marken aus Deutschland geehrt, die auf das zunehmendeBewusstsein der Bevölkerung für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und gesundenLebensstil reagieren bzw. von Beginn an so ausgerichtet sind. GREEN BRANDShonoriert damit die Verpflichtung der Marken zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit undökologischer Verantwortung.Die Feier war ursprünglich für den November 2021 geplant und wurdePandemie-bedingt nun nachgeholt.Norbert Lux, Initiator und Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation, zeigtesich sehr erleichtert, nach all den Monaten der Einschränkungen dieVeranstaltung unter "normalen" Bedingungen durchführen zu können. "Besondersfreue ich mich, dass wir die Feier mit über 170 geladenen Gästen nun erstmals inmeiner fränkischen Heimat realisieren", so Lux, der dies auch in Zukunftbeibehalten möchte. Schließlich sei Nürnberg auch die "Welthauptstadt" derBiofach-Messen.Für seinen unermüdlichen Einsatz gegen den Hunger in der Welt und sein großesEngagement für mehr Klima-, Umwelt- und Naturschutz sowie für Nachhaltigkeitwurde der ehemalige Bundesentwicklungsminister und jetzige Generaldirektor derUNIDO, Dr. Gerd Müller als GREEN BRAND Germany Persönlichkeit ausgezeichnet.Aufgrund aktueller Terminengpässe musste er seinen Besuch leider kurzfristigabsagen und grüßte mittels Videobotschaft, in der er unter anderem unterstrich:"Ich fühle mich durch diese Auszeichnung sehr sehr geehrt. Es ist eine weiteregroße Motivation, auch in meinen neuen Aufgaben bei der UNIDO voranzugehen undzu kämpfen für Nachhaltigkeit als Prinzip all unseres Tuns."An die ausgezeichneten GREEN BRANDS gewandt, sagte er: "Sie alle sind Pionierefür nachhaltiges Wirtschaften, Konsumieren und Leben. Sie sind Teil einerBewegung für eine ökologischere und nachhaltigere Weltwirtschaft."Die Laudatio für Dr. Gerd Müller hielt Hannes Jaenicke , Umweltschützer undgefragter Schauspieler, der selbst 2017 als GREEN BRANDS Germany -Persönlichkeit ausgezeichnet worden war.Jaenicke hob in seiner Laudatio hervor: "Besonnen, mutig und energisch kämpft