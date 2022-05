3KOMMA1 Investment Management GmbH erhält erstes Asset Management Mandat

Düsseldorf (ots) -



- Erstes Objekt mit rund 200 Wohneinheiten in der Metropolregion Nürnberg wurde

bereits übernommen

- Wohnportfolio mit Zielvolumen von mindestens 1.000 Wohneinheiten im Aufbau

- INTERBODEN Gruppe erweitert Leistungsprofil und gründet mit 3KOMMA1 Investment

Management eine eigene Investment- und Asset Management Gesellschaft



Als erstes Mandat hat die neu gegründete 3KOMMA1 Investment Management das Asset

Management Mandat für ein Wohnungsportfolio in Süddeutschland erhalten. Das

Portfolio befindet sich derzeit im Aufbau und hat ein Zielvolumen von mindestens

1.000 Wohneinheiten. Das erste Objekt des Portfolios mit rund 200 Wohneinheiten

in der Metropolregion Nürnberg wird zum Jahresende fertiggestellt und

übernommen. Schwerpunkte des wohnungswirtschaftlichen Portfolios werden u.a.

Serviced Apartmentkonzepte sein. "Durch das Vertrauen und die enge

Zusammenarbeit mit dem Eigentümer freuen wir uns auf die langfristige

Weiterentwicklung des Portfolios und den Ausbau unserer Aktivitäten im Asset

Management", sagt Kai Rambow, Geschäftsführer bei 3KOMMA1. "Unsere Erfahrungen

im Bereich wohnbegleitender Services und Quartiersmanagement waren der

entscheidende Faktor für die Entscheidung einer Zusammenarbeit."