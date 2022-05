Ford unterzeichnet Petition an die EU - ab 2035 sollen nur noch Elektrofahrzeuge verkauft werden

Köln (ots) -



- Ford schließt sich 27 Unternehmen in einer Petition an, um sicherzustellen,

dass alle neuen PKW und Lieferwagen in Europa ab 2035 emissionsfrei sind.

Gefordert werden Ziele zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

- Die Unternehmen appellieren an die Entscheidungsträger der Europäischen Union,

Rechtsvorschriften zu erlassen, die klare Fahrzeugstandards festlegen sowie

einen Zeitplan für den Übergang zur Elektromobilität

- Bis 2035 plant Ford, ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge in Europa zu

verkaufen. Innerhalb desselben Zeitraums soll Klimaneutralität an europäischen

Standorten sowie bei der Logistik und bei Zulieferern erreicht werden

- Ford setzt sich für den Schutz der Umwelt ein und sorgt dafür, dass künftige

Generationen in einer nachhaltigen Welt leben werden



Ford Europa hat gemeinsam mit 27 Unternehmen eine Petition an die Europäische

Union unterzeichnet. In dem Apell wird gefordert, dass ab dem Jahr 2035 alle

neuen Pkw und Lieferwagen in Europa emissionsfrei sein sollen sowie verbindliche

Vorgaben für die Ladeinfrastruktur.