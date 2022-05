Wien (APA-ots) - Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) hat sich in seiner 32. Sitzung am 16. Mai 2022 mit den Implikationen der Invasion Russlands in die Ukraine für die Finanzmarktstabilität in Österreich sowie den Vorbereitungen für die Entscheidungen zu den strukturellen makroprudenziellen Kapitalpuffer auseinandergesetzt. Das Gremium hat auch seine Empfehlung zum Antizyklischen Kapitalpuffer (AZKP) erneuert.

Die vorausschauenden makroprudenziellen Maßnahmen der letzten Jahre haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Konsequenzen aus den bestehenden Unsicherheiten, die sich neben dem Russland/Ukraine-Krieg vor allem aus der steigenden Inflation und den damit

zusammenhängenden steigenden Zinsen ergeben, effektiv mitigiert werden. Zu diesen Maßnahmen gehören neben den makroprudenziellen Kapitalpuffern und nachhaltigen Vergabestandards vor allem auch die Initiativen zur Reduktion der Fremdwährungskredite und das Nachhaltigkeitspaket zur Reduktion der Liquiditätstransfers an Tochterbanken im Ausland. Die Stärkung der Einlagensicherungen und Liquiditätsausstattungen stellen weitere wichtige Komponenten innerhalb des integrierten Ansatzes der makroprudenziellen Aufsicht in Österreich dar. Im Ergebnis hat dieser Gesamtansatz die Resilienz des österreichischen Finanzsystems gestärkt und damit die Finanzierung der Realwirtschaft auch in Zeiten der Pandemie und russischen Angriffskriegs in der Ukraine sichergestellt. Auch die Einlagensicherung hat ihre Funktionsfähigkeit unter Beweis gestellt. Insgesamt bleiben jedoch Risiken für Kreditqualität, Ertragslage und Refinanzierungskonditionen aus Zweitrundeneffekten, erhöhten Inflationsraten und abrupten Zinsanstiegen bestehen.



Vorbereitungen für die Pufferentscheidungen



Das Gremium hat sich in dieser Sitzung auch mit den für die 33. Sitzung vorgesehenen Empfehlungen zu den beiden strukturellen makroprudenziellen Kapitalpuffern - dem Systemrisikopuffer (SyRP) und Systemrelevanten Institute-Puffer (OSII-Puffer) - auseinandergesetzt. Das Gremium hat dabei festgesellt, dass sich die aufgebauten Puffer durch eine erhöhte Risikotragfähigkeit, eine verbesserte Wahrnehmung durch Ratingagenturen und Investoren und eine höhere Belastbarkeit der Einlagensicherungen positiv auf die Finanzmarktstabilität in Österreich ausgewirkt und damit zur Schonung der öffentlichen Finanzen beitragen haben. Die Kreditvergabe ist auch nach Einführung der Puffer dynamisch geblieben und Finanzierungskonditionen waren kein wesentlicher limitierender Faktor in der