"Wer hätte erwartet, dass die Vitako-Mitglieder mit ihren Dienstleistungen beiBürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Verwaltungen jedes Jahr Einsparungenvon über 5 Milliarden Euro ermöglichen? Diesen Wert hat das Institut derdeutschen Wirtschaft (IW) in einer umfassenden Impact-Studie erstmals ermitteltund bezeichnet die Verwaltungsdigitalisierung als "Demokratieverstärker" - einpassender Begriff!"Dr. Rolf Beyer, Vorsitzender von VitakoDie wirtschaftliche Bedeutung der Vitako-Mitgliederunternehmen berechnet sichaus der Summe von direkten (1,5 Milliarden Euro), indirekten (1,8 MilliardenEuro) und induzierten Effekten (0,6 Milliarden Euro) und ergibt insgesamt rund 4Milliarden Euro. Insgesamt werden in Deutschland durch dieVitako-Mitgliedsunternehmen mehr als 50.300 Jobs gesichert.Der direkte Effekt beschreibt dabei die Wertschöpfung, den Umsatz und die Anzahlder Beschäftigten der Vitako-Mitgliedsunternehmen selbst. Indirekte Effekte sindWertschöpfung, Umsatz und die Leistungen der Beschäftigten in Unternehmen, dieVorleistungen an die Vitako-Mitgliedsunternehmen liefern. Die induziertenEffekte ergeben sich aus dem Umfang der wirtschaftlichen Aktivitäten(Wertschöpfung, Umsatz, Beschäftigung), die durch den Konsum der im direkten undindirekten Effekt ermittelten Beschäftigten in den Vitako-Mitgliedsunternehmenund deren Vorleistungslieferanten entstehen.Die Zeit- und Kosteneinsparungen (5,1 Milliarden Euro) durch die gesteigerteEffizienz der Verwaltungsprozesse können in Beziehung zur direkten Wertschöpfung(1,5 Milliarden Euro) gesetzt werden. Für jeden Euro Wertschöpfung, der direktin den Vitako-Mitgliedsunternehmen erwirtschaftet wird, werden 3,29 Euro in derVerwaltung in Unternehmen und bei Bürgern und Bürgerinnen eingespart."Bemerkenswert an der Vitako-Studie ist, dass die Gesellschaft für jeden EuroWertschöpfung, den die kommunalen IT-Dienstleister erwirtschaften, zusätzlich