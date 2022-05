Empress Royaltys Silber-Stream aus der Mine Tahuehueto startet in die Vorproduktionsphase

„Wir gratulieren dem Team von Altaley ganz herzlich zur Einleitung der Vorproduktionsphase in Tahuehueto“, freut sich Alexandra Woodyer Sherron, die bei Empress Royalty als CEO und President verantwortlich zeichnet. „Es ist eine große Genugtuung zu sehen, wie sich unser Erstinvestment von einem Projekt im Erschließungsstadium zu einem Produktionsbetrieb entwickelt. Wir freuen uns schon darauf, ab dem zweiten Quartal 2022 erste Einnahmen aus dieser Mine zu erzielen. Der Streaming-Deal zu den Silbererträgen aus Tahuehueto ist ein gutes Beispiel für die Art von gut strukturierten Beteiligungen, mit denen Empress das Portfolio aufstocken will, um seinen Aktionären hohe Renditen zu sichern.“

Empress ist ein globales, auf die Generierung von Royalty und Streaming ausgerichtetes Unternehmen, das Investoren ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Silberinvestitionen bietet. Seit der Börsennotierung im Dezember 2020 hat Empress ein Portfolio von 17 Edelmetall-Investments aufgebaut und investiert aktiv in Bergbauunternehmen mit Projekten in der Entwicklungs- und Produktionsstufe, die zusätzliches, nicht-verwässerndes Kapital benötigen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Endeavour Financial und Terra Capital, die Empress nicht nur den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch einzigartiges Know-how zur Bergbaufinanzierung, Deal-Strukturierung und den Zugang zu Kapitalmärkten verschaffen. Empress freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Gebühren- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen.