DeepMarkit nutzt die Technologie von Polygon, um die Inhaber von Kohlenstoffgutschriften in die Blockchain zu bringen

- Polygons Blockchain kann bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, wobei Gebühren nur den Bruchteil eines Cents kosten

Calgary (Kanada), 17. Mai 2022 - DeepMarkit Corp. („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: MKT, OTC: MKTDF, FWB: DEP), ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den globalen Markt für Emissionszertifikate in die leichter zugängliche digitale Wirtschaft zu überführen, indem es Zertifikate in Form von nicht-fungiblen Tokens („NFTs“) mintet, freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Kooperationsvereinbarung („Kooperation“) mit Polygon, Inc. (MATIC) („Polygon“), eine Ethereum-Skalierungsplattform, über die Millionen am web3 teilnehmen, abgeschlossen hat. DeepMarkit wird die Leistungsfähigkeit des CO2-neutralen Netzwerks von Polygon nutzen, um das Minting von CO2-Gutschriften in NFTs auf der Blockchain über die unternehmenseigene MintCarbon.io-Plattform zu ermöglichen, die voraussichtlich Ende Mai 2022 auf den Markt kommt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit erwartet DeepMarkit, von Polygons technischer und geschäftlicher Unterstützung für die gesamte MintCarbon.io-Plattform zu profitieren. Polygon Studios, eine Organisation, die Marken, Entwickler und Creators über Investitionen, Marketing und Community-Unterstützung auf web3 einführt, wird MintCarbon.io per Cross-Promotion unterstützen, indem es Möglichkeiten für andere Kooperationen mit neuen potenziellen Kunden identifiziert. Polygon ist die Lösung für die Infrastrukturentwicklung der Wahl für Token-Minting-Plattformen wie MintCarbon.io, da es sicher und schnell ist. Die energieeffiziente Blockchain von Polygon ermöglicht es, Einzelübertragungen oder Stilllegungen von CO2-Gutschriften-NFTs im Vergleich zur Blockchain von Ethereum wirtschaftlich rentabel zu gestalten, wo hohe Transaktionsgebühren bedeuten, dass nur große Chargenübertragungen oder -stilllegungen zu angemessenen Kosten durchgeführt werden können.