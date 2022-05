Edgemont gibt Update zu seinem derzeit stattfindenden Bohrprogramm im Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Dungate in Houston, B.C.

Dieses Phase II-Bohrprogramm begann am 28 April und dient der weiteren Prüfung weitverbreiteter Kupfer- und Goldmineralisierung, die während der Phase-I-Bohrungen identifiziert wurde. Edgemont hat dieses Bohrprogramm mit einem Barvermögen von ungefähr 1,2 Millionen Dollar zum heutigen Datum voll finanziert.

Das erste Bohrloch in diesem Programm („DG22-08“) prüfte eine verborgene Intrusion, die durch magnetische Untersuchungen unter Abraum im Norden des Quarz-Feldspat-Porphyrs („QFP“), der im Rahmen der Phase-I-Bohrungen im Jahr 2021 geprüft wurde, identifiziert wurde. Dies sind die ersten Bohrungen, die jemals in diesem Ziel, das bis zu einer vertikalen Tiefe von mehr als 500 Metern geprüft wurde, stattfanden. Das Ziel ist eine stark magnetische Anomalie mit einem ausgeprägten zentralen u-förmigen reduzierten magnetischen Signal. Das Bohrloch war auf die Durchquerung des reduzierten magnetischen Signals und den Übergang in die benachbarte stark magnetische Anomalie ausgerichtet. Bohrkern wird aufgezeichnet und beprobt, und die ersten Proben wurden zur Analyse an das Analyselabor geschickt. Eine Karte zur Darstellung des Standorts von DG22-08 findet sich unten:

Karte zu Bohrlochstandorten 2022

Das zweite Bohrloch im Programm („DG22-09“) diente der weiteren Prüfung von im Jahr 2021 ausgeführten Bohrlöchern, die weitverbreitetes anomales Gold durchteuften, das eine Hülle entlang der Ränder des Quarz-Feldspat-Porphyrs und in die Muttergestein-Kontakte hinein bildete (siehe unsere Pressemeldung vom 28. März 2022). Das Bohrloch war im Bohrkragen an einer neuen Bohrplatte 280 Meter südlich von Bohrloch DG22-08 angelegt und wurde in einer Neigung von -50 Grad in eine Tiefe von 450 Metern ausgeführt. Standort und Spur dieses Bohrlochs sind in der Karte zu den Bohrlochstandorten 2022 oben dargestellt.