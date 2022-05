Frankfurt/Main (ots) - Heutzutage muss man sich immer mehr Geheimzahlen,Passwörter und andere persönliche Zugangsdaten merken. Den Überblick zu behaltenist nicht immer leicht. Da kann es schon mal passieren, dass einem an derSupermarktkasse die PIN für die girocard nicht mehr einfällt. Diesen Blackoutkennt wohl jeder. Wie lässt sich das verhindern? Das Gedächtnis braucht etwaszum Greifen, sozusagen zum "Be-greifen". Und das funktioniert umso besser, jemehr gedankliche Verknüpfungen in unserem Gehirn zusammenarbeiten. AbstrakteZahlen kann man sich in der Regel gut einprägen, wenn sie mit einem assoziativenBild oder einer Bildergeschichte im Gedächtnis verankert sind. Etwa: Die Kugel(0) kegelt alle Neune (9), der Schwan (2) schwimmt am Segelboot (4) vorbei, derSchneemann (8) hat eine Rübennase (1) und die sieben Zwerge (7) treffen auf diegute Fee (3 Buchstaben). Das sind nur einige Beispiele, wie man mit ein wenigFantasie die Geheimzahl nicht vergisst. So ist sie beim Bezahlen oderGeldabheben immer "greifbar". In keinem Fall sollte die PIN notiert werden.Weitere Anregungen für Merkhilfen gibt es unter http://www.pin-im-sinn.de .Pressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHMargit SchneiderTel.: 069 / 979454558E-Mail: mailto:margit.schneider@eurokartensysteme.deAgentur Schwarz & Sprenger GmbHAnja SchneiderTel.: 089 / 21537887-0E-Mail: mailto:anja.schneider@schwarz-sprenger.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38715/5224312OTS: EURO Kartensysteme GmbH