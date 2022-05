Starker Jahresabschluss für bonprix Umsatz im Geschäftsjahr 2021/22 steigt um 10 Prozent auf rund 1,94 Milliarden Euro (FOTO)

Hamburg (ots) - bonprix erreicht sein Ziel eines zweistelligen Umsatzwachstums

im Geschäftsjahr 2021/22 (1. März 2021 bis 28. Februar 2022): Das internationale

Modeunternehmen steigerte seine Umsatzerlöse um 10 Prozent von 1,76 Milliarden

Euro auf 1,94 Milliarden Euro bei stabiler Rendite (EBIT-Marge) und wächst damit

auch im 13. Jahr in Folge profitabel. Deutschland als Kernmarkt schließt mit

einem zweistelligen Umsatzplus zum Vorjahr stark ab, hervorragende Zuwächse

zeigen auch viele osteuropäische und die skandinavischen bonprix-Länder. In den

USA schafft das Unternehmen mit der Marke VENUS den erfolgreichen Turnaround.



"Die Geschäftsentwicklung und das zweistellige Umsatzplus von rund 10 Prozent

zum Vorjahr sind für uns ein großer Erfolg. Uns ist es sehr gut gelungen, neue

Marktchancen in den Ländern durch die beschleunigte Digitalisierung zu nutzen,

in vielen Märkten Neukund*innen zu gewinnen und uns so als internationale

digitale Fashion Brand weiterzuentwickeln", kommentiert Dr. Kai Heck, für den

Finanzbereich verantwortlicher Geschäftsführer bei bonprix, den äußerst

positiven Geschäftsverlauf.