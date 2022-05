Anleger greifen zu

Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich weltweit eingetrübt, Daimler Trucks scheint dem aber durch ihre Preispolitik trotzen zu können und profitiert von dem knappen Angebot. Entsprechend könnte sich auch die Aktie sehr gut im Sommer dieses Jahres entwickeln und zunächst in den Bereich von rund 30,00 und darüber an 30,85 Euro zulegen. Um die letzten Kurslücken zu schließen, müsste ein Anstieg an 32,19 Euro gelingen, was angesichts der Aufwärtsdynamik ein leichtes Spiel sein dürfte. Trotzdem sollten die Abwärtsrisiken nicht unterschätzt werden, besonders unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts drohen empfindliche Verluste in den Bereich von 24,00 Euro.

Daimler Truck Holding (Tageschart in Euro) Tendenz: