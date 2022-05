Frank Herre, Hans-Georg Fritz und Team als Finalisten für Europäischen Erfinderpreis 2022 nominiert (FOTO)

München (ots) - Das Europäische Patentamt (EPA) hat heute bekannt gegeben, dass

die deutschen Ingenieure Frank Herre, Hans-Georg Fritz, Timo Beyl, Marcus

Kleiner und Benjamin Wöhr für den Europäischen Erfinderpreis 2022 nominiert

worden sind. Sie entwickelten eine abfallfreie Karosserielackierung, mit der

Autos mit scharfkantigen Motiven in einer oder zwei unterschiedlichen Farben

lackiert werden können.



Individuelle Lackierungen, wie beispielsweise Streifen auf einer Motorhaube oder

eine Kontrastfarbe auf dem Autodach, werden auf die Karossiere aufgesprüht,

nachdem die umliegenden Autoteile mit Klebeband oder Folie abgeklebt wurden.

Etwa 20 % der Farbe werden dabei jedoch durch Overspray beziehungsweise

Lacknebel verschwendet. Viele Lackierverfahren erfordern zudem eine

energieintensive Heizung, um die Farbe zwischen den einzelnen Schichten zu

trocknen. Die Erfindung des Teams des deutschen Maschinen- und Anlagenbauers

Dürr Systems AG trägt die Farbe so präzise auf, dass das Abkleben und jeglicher

Abfall vermieden werden und der Energieverbrauch um bis zu 30 % gesenkt werden

kann.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Jede Branche hat die Aufgabe, Abfall zu reduzieren und dieKohlenstoffemissionen zu senken. Dank Herre, Fritz und ihrem Team hat dieAutolackindustrie eine Lösung, die beides ermöglicht", sagt EPA-PräsidentAntónio Campinos bei der Bekanntgabe der Finalisten des EuropäischenErfinderpreises 2022. "Sie haben auch gezeigt, dass Verbesserungen im Bereichder Nachhaltigkeit zu wirtschaftlichen Vorteilen führen können, was weitereForschungen in ihrem Bereich anregen könnte."Die Erfinder sind eines von drei Finalisten-Teams in der Kategorie "Industrie",in der herausragende Erfinder für kommerziell erfolgreiche Technologienausgezeichnet werden, die von großen europäischen Unternehmen mit mehr als 250Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. Euro patentiertwurden. Die Gewinner des diesjährigen Europäischen Erfinderpreises werden am 21.Juni im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung (https://inventoraward.org/?mtm_campaign=EIA2022&mtm_keyword=press&mtm_medium=press&mtm_content=own&mtm_group=press) bekannt gegeben.Umweltfreundliche AutolackierungDer Grundstein für ihr neuartiges System zur automatisierten, oversprayfreienLackapplikation "EcoPaintJet" wurde 2006 gelegt, als Herre gemeinsam mit Fritzbei Dürr Systems AG ein Team für neue Technologien aufstellte. Die beidenIngenieure teilen die Leidenschaft für die Entwicklung neuer, innovativerLösungen und beschlossen bald, sich dem energie- und ressourcenintensiven