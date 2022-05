Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gera (ots) - Lucas Fischer hilft Speditionsunternehmen dabei, Kraftfahrer zufinden und anzustellen. Der Marketing-Experte und Gründer von MediaRecruitinghat sich mit der Generierung von Mitarbeitern auf die Transport- undLogistikbranche spezialisiert. Gerade hier werden besondere Ansprüche anArbeitnehmer gestellt und Lucas Fischer weiß, welche Fehler Unternehmer bei derSuche nach geeignetem Personal und der Ausschreibung von Stellen oft machen.Während der Versandhandel boomt wie nie zuvor, schrumpft gleichzeitig die Zahlzuverlässiger Fahrerinnen und Fahrer in erschreckendem Ausmaß. Die Folge sindLieferengpässe, unzufriedene Kunden und die Stagnation des Unternehmens. Geradedie Berufsgruppe der Auslieferungsfahrer, ohne die ein großer Teil der globalenInfrastruktur schlichtweg zusammenbrechen würde, erfährt generell zu wenigWertschätzung. Zu dem oft geringen Gehalt kommen schwierige Arbeitsbedingungenhinzu. "Kraftfahrer haben keinen leichten Job", weiß Lucas Fischer vonMediaRecruiting. Gerade deshalb kommt es umso mehr darauf an, beiStellenanzeigen die Vorzüge und die Benefits, die ein Unternehmen zu bieten hat,in den Vordergrund zu stellen. "Gutes Personal verlangt gute Arbeitsbedingungen.Mit den gängigen Anzeigen in Stellenportalen und in den sozialen Medien ist dasnicht getan."Im Netz kursieren unzählige Stellenangebote für Kraftfahrer. Sie unterscheidensich durch nichts und bieten oft keinen Mehrwert für potenziell interessierteFahrer. Wer als Arbeitgeber aus dieser Masse herausstechen will und für seinUnternehmen Mitarbeiter gewinnen möchte, die über lange Zeit bleiben, muss mitguten Argumenten überzeugen. Welche das sind und auf welchen digitalen Kanälensie ihre Zielgruppe erreichen, weiß der Recruiting-Experte Lucas Fischer. Mitseiner Erfahrung konnte er in den letzten Jahren mehr als 500 offene Stellen inder Logistikbranche besetzen.Mit innovativem Marketing gewinnt Lucas Fischer zuverlässige Kraftfahrer für dieLogistikbrancheWer lange Abwesenheiten von der Familie, flexible Arbeitszeiten, Termindruck undTouren bis ins Ausland akzeptieren soll, der muss dafür im Gegenzug auch einefaire Entlohnung und - im Rahmen der Möglichkeiten - angenehmeArbeitsbedingungen erhalten. Viele Arbeitgeber der Branche sind dazu gernebereit. Sie haben in ihren Fahrzeugen rückenfreundliche Sitze, modernausgestattete Fahrerkabinen mit Schlafmöglichkeiten, halten selbstverständlichdie gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeiten ein und stellen ihren Fahrern auchansonsten viele Extras zur Verfügung.