Global Crop Diversity Trust wählt Mercer für die Verwaltung seines Stiftungsportfolios aus

Frankfurt (ots) - Mercer Global Investments Europe (Mercer) wurde nach einem

wettbewerbsorientierten Auswahlverfahren zum externen Chief Investment Officer

(OCIO) für den Global Crop Diversity Trust (Crop Trust) ernannt. Mercer wird den

Crop Trust bei der Verwirklichung der Wachstums-, Risikomanagement- und

nachhaltigen Investitionsziele unterstützen.



Crop Trust ist eine internationale Non-Profit-Organisation mit Sitz in Bonn,

deren Mandat es ist, die weltweite Nutzpflanzenvielfalt zu sichern. Durch die

dauerhafte Sicherung der Bausteine unserer künftigen Nahrungsmittelversorgung

und deren Bereitstellung für die Nutzung setzt sich Crop Trust für die weltweite

Erhaltung der Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit, die Anpassung der

Landwirtschaft an die Klimakrise, die Verringerung der Umweltzerstörung und der

Armut sowie die Verbesserung der Lebensgrundlagen ein.





Mercer übernimmt die Verantwortung für die Verwaltung des Stiftungsfonds desCrop Trusts in Höhe von ca. 315 Millionen US-Dollar, der im Einklang mit denZielen des Crop Trusts verwaltet wird. Bereits seit 2016 war Mercer für diestrategische Beratung und Unterstützung bei der Investmentimplementierung vonder Hälfte des Crop-Trust-Stiftungsvermögen zuständig. Der Crop Trust entschiedsich für Mercer aufgrund der hohen Qualität des Investmentmanagements, derfachlichen Qualität der Mitarbeitenden, der ESG-Referenzen, der Ausrichtung derMission und der wettbewerbsfähigen Gebühren.Darüber hinaus wird Mercer auch die strategische Anlageberatung undGovernance-Unterstützung übernehmen und den Crop Trust bei der Umsetzung einernachhaltigen Anlagestrategie unterstützen.Mercer verwaltet weltweit ein Vermögen von 388 Mrd. USD (Stand: 31. März 2022 /Ende 1. Quartal 2022) und bietet ausgelagerte Anlagelösungen für eine breitePalette von Kunden, darunter Vermögensverwalter, gemeinnützige Organisationenund Stiftungen, Lebensversicherer und Pensionskassen. "Mit dieser Mandatierungbaut Mercer Global Investments Europe Limited sein Geschäft mit Stiftungen amdeutschen Markt weiter aus. Wir freuen uns auf die partnerschaftlicheZusammenarbeit mit dem Team bei Crop Trust", betont Olaf John, Partner undCommercial Leader of Investment Solutions Germany bei Mercer."Wir freuen uns, unsere Beziehung zum Crop Trust zu einem Zeitpunkt zuverstärken, an dem der Crop Trust die Größe seines Stiftungsportfolios mehr alsverdoppeln und damit das Leben heutiger und zukünftiger Generationen spürbarverbessern möchte", betont Michael Lernihan, Wealth Leader Europe bei Mercer.Stefan Schmitz, Exekutivdirektor des Crop Trust, ergänzt: "Mercer ist seit 2016