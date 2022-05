MÜNCHEN und STOCKHOLM, 17. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Bereits in den ersten Monaten seit dem Start von TCO Certified, Generation 9, zeichnet sich ein rekordverdächtiges Interesse an nachhaltigeren IT-Produkten ab. Obwohl die Kriterien in Sachen sozial verantwortlicher Herstellung, Kreislaufwirtschaft und sichererer Chemikalien strenger geworden sind, ist die Liste der zertifizierten Produkte und der konformen IT-Marken länger denn je.

TCO Certified ist die weltweit führende Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte. Am 1. Dezember vergangenen Jahres wurde TCO Certified, Generation 9, mit neuen und aktualisierten Kriterien in den Bereichen Umwelt und soziale Nachhaltigkeit in der Lieferkette am Markt eingeführt. Diese neuen Kriterien sollen zur Verwendung sichererer Chemikalien, vermehrten Kreislauflösungen und einer verbesserten Transparenz beitragen.