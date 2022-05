SKODA AUTO startet am Stammsitz Mladá Boleslav mit der Fertigung von MEB-Batteriesystemen

Mladá Boleslav (ots) - > Nächstes strategisches Etappenziel bei der

Transformation des Automobilstandorts Tschechien zum Elektromobilitäts-Hub

erreicht



> Rund 130 Millionen Euro in neu aufgebaute Fertigungslinie investiert





> Werk Mladá Boleslav einzige europäische Produktionsstätte fürMEB-Batteriesysteme außerhalb Deutschlands> Batteriesysteme aus Mladá Boleslav für MEB-Modelle von SKODA, Volkswagen, Audiund SEATSKODA AUTO startet in Mladá Boleslav mit der Herstellung von Batteriesystemenfür vollelektrische Fahrzeuge auf Basis des ModularenElektrifizierungsbaukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern. Damit ist dasStammwerk des Automobilherstellers die einzige Produktionsstätte fürMEB-Batteriesysteme in Europa außerhalb Deutschlands. Künftig können an der neueingerichteten Fertigungslinie rund 250 Beschäftigte jährlich über 250.000MEB-Batteriesysteme montieren. Diese werden neben Fahrzeugen von SKODA auch inMEB-Modellen der Konzernmarken Volkswagen, Audi und SEAT verbaut.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, sagt:"Heute ist ein ganz besonderer Tag für SKODA AUTO: Mit dem Start der Produktionvon MEB-Batteriesystemen fertigen wir ab sofort eine absoluteSchlüsselkomponente im Herzen des Unternehmens. Damit haben wir ein weitereswichtiges Etappenziel erreicht, um die Transformation unseres UnternehmensRichtung Elektromobilität erfolgreich zu gestalten. Ich bedanke mich bei dergesamten Mannschaft, die in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv amAufbau dieser neuen Fertigungslinie mitgewirkt hat. Wir haben rund 130 MillionenEuro investiert und können nun jährlich über 250.000 MEB-Batteriesystemefertigen, die in E-Modellen von SKODA und weiterer Konzernmarken zum Einsatzkommen. Unser Ziel ist klar: Bis 2030 wollen wir in allen drei tschechischenWerken E-Komponenten oder E-Fahrzeuge fertigen."Christian Bleiel, Leiter Komponentenfertigung bei SKODA AUTO, ergänzt: "Unsereneue MEB-Batteriesystem-Montagelinie setzt Maßstäbe in Wirtschaftlichkeit,Automatisierung, Präzision, Sauberkeit und Digitalisierung. Bei derInbetriebnahme der komplexen Anlagentechnik bringen wir unsere in Jahrzehntenerworbene Kompetenz und Erfahrung und unser hochmotiviertes und qualifiziertesPersonal ein. In Zusammenarbeit mit der VW Group Components und unserenPartnerfirmen und Zulieferern gehen wir mit der Fertigung von Batteriesystemeneinen wichtigen Schritt in der Transformation vom Verbrennungsmotor hin zurElektromobilität. Den nächsten Schritt werden wir zum Ende des Jahres 2023gehen. Dann werden wir die zweite Ausbaustufe ans Netz bringen und in der Lage