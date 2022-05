EV Technology Group, MOKE France, gibt Kooperation mit SensCritique hinsichtlich Elektrifizierung von Croisette für Filmfestspiele von Cannes 2022 bekannt

MOKE France besitzt die Vertriebsrechte für die MOKE-Elektrofahrzeuge in Frankreich und wird in diesem Sommer seinen ersten Vorzeigeladen „Casa MOKE“ in St. Tropez eröffnen, um das legendäre MOKE-Fahrzeug in das elektrische Zeitalter zu bringen. Das jährlich stattfindende Filmfestival von Cannes ist das weltweite kinematografische Symbol für Kühnheit und Eleganz, mit einem authentischen und „avantgardistischen“ Flair, das ein Synonym für die Werte von MOKE France ist.

Durch die Partnerschaft mit MOKE France wird SensCritique Filmstars aus den unterschiedlichen Orten des Filmfestivals von Cannes zu einer Reise in die Vergangenheit einladen, bei der diese ihre schönsten Erinnerungen an das Filmfestival im Laufe der Jahre Revue passieren lassen, während sie eine Tour in einem legendären MOKE-Fahrzeug unternehmen. Der MOKE wird zwischen dem 17. und 28. Mai in einer Reihe von Videos zu sehen sein, die SensCritique beim Festival produziert.

„Von Louis de Funès in Balduin, der Ferienschreck (1967) bis zu Roger Moore in Leben und sterben lassen (1973) – der MOKE war seit jeher eine Größe in der Popkultur in Zusammenhang mit der Filmindustrie. Diese exklusive Partnerschaft mit SensCritique stellt eine außergewöhnliche Möglichkeit dar, unser Erbe zu präsentieren und die Werte unserer Marke bei den weltberühmten Filmfestspielen von Cannes darzulegen“, sagte Willy Gruyelle, CEO von MOKE France.

„Wir freuen uns, dieses neue Format für unsere Interviews bei den Filmfestspielen von Cannes 2022 anbieten zu können. Um einzigartige Momente zu schaffen, die von dieser Beteiligung zeugen, gibt es keinen besseren Weg, als mit internationalen Talenten im neuen MOKE Electric zu fahren“, sagte Maxime Ducrocq, CEO von SensCritique.

„Die Interviews werden intime Momente im MOKE in dessen natürlichen Umgebung im Süden von Frankreich einfangen. Der MOKE ist bei den Besuchern der Côte d‘Azur seit seiner Einführung in den 1960er-Jahren äußerst beliebt und für seine Neuerfindung als Elektrofahrzeug in diesem Sommer bestens gerüstet“, fügte Willy Gruyelle hinzu.