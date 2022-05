An der Lage hat sich bisher nichts geändert. Die nächste Anlaufmarke könnte nun der Widerstandsbereich um 4.060 Punkten sein, wo der 10er-EMA im Tageschart verläuft. In diesem Bereich befindet sich nur leicht höher zudem der obere Fibonacci-Fächer im Wochenchart. Die Abwärtsdynamik ist weiterhin sehr hoch, die aktuelle Erholung wird wahrscheinlich wieder auslaufen.

S&P 500 direkt am Widerstand

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer