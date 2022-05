Gemengelage nach wie vor sehr herausfordernd für windeln.de

windeln.de hat gestern den untestierten und noch nicht vom Aufsichtsrat gebilligten Jahres- sowie Konzernabschluss 2021 sowie die Quartalsmitteilung für das abgelaufene Q1 veröffentlicht. Da die Zahlen im untestierten Konzernabschluss den vorläufig berichteten Eckwerten entsprechen, gehen wir auf diese im Folgenden nicht ein und verweisen vielmehr auf unseren Comment vom 04.04.2022.



Umsatzrückgang setzt sich in Q1/22 fort: Im Jahresauftaktquartal gingen die Erlöse um 12,7% yoy auf 12,8 Mio. Euro zurück. Regional betrachtet ist der Rückgang größtenteils auf Europa zurückzuführen, wo der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten (ohne Bebitus) um 39,6% yoy auf 2,7 Mio. Euro zurückgegangen ist. Hintergrund hiervon waren bewusst niedrig gehaltene Vorräte, um die ohnehin schon angespannte Liquiditätslage des Unternehmens zu schonen. Die Kehrseite davon waren jedoch ausbleibende Verkaufsaktionen und somit ein rückläufiger Umsatz. Darüber hinaus ist auch das Konsumklima durch den Krieg in der Ukraine eingetrübt, was die Umsatzentwicklung ebenfalls negativ beeinflusst. In China blieben die Erlöse mit 10,1 Mio. Euro weitestgehend stabil (Vj.: 10,2 Mio. Euro).



EBIT mit nur noch -0,8 Mio. Euro deutlich verbessert: Auf Ergebnisebene verzeichnete windeln.de eine deutliche Verbesserung der Bruttomarge von 16,1% auf nun 28,9%. Zurückzuführen ist dies auf die Region China, wo die Marge sprunghaft auf 31,6% stieg (Vj.: 15,3%; Europa: 18,9%). windeln.de begründet dies mit einem extremen Preisanstieg aufgrund von Lieferengpässen und einer damit einhergehenden Verknappung diverser Produkte. Darüber hinaus veränderte sich der Kundenmix hin zu einem deutlich größeren Anteil (margenstärkerem) B2C-Geschäft. Durch die Verbesserung der Bruttomarge gelang es windeln.de, in Kombination mit Einsparungen im Bereich der Vertriebs- und Verwaltungskosten (-23% bzw. -22% yoy) ein fast ausgeglichenes EBIT i.H.v. -0,8 Mio. Euro zu erreichen (Vj.: -3,4 Mio. Euro). Diese Ergebnisverbesserung spiegelt sich auch im operativen Cashflow wider, der mit 0,7 Mio. Euro signifikant über Vorjahr liegt (Vj.: -4,8 Mio. Euro). Allerdings ist hierbei auch ein positiver Working-Capital-Effekt zu berücksichtigen, da windeln.de in Q1/22 u.a. die Vorräte spürbar reduziert hat (-0,6 Mio. Euro). Die liquiden Mittel betrugen per Ende März 2022 insgesamt 4,6 Mio. Euro (31.12.: 4,1 Mio. Euro).



