Evolution Energy Minerals hat eine bindende Offtake-Vereinbarung mit dem chinesischen Graphit-Produzenten Yichang Xincheng Graphite abgeschlossen. Demnach wird der neue Partner einen Teil der Produktion zu Marktpreisen abnehmen. Im Gegenzug wird Evolution Energy Minerals dadurch einen signifikanten Teil der Finanzierungskosten für die eigene Mine in Tansania erhalten, was auch den Aktionären zugutekommt.

Evolution Energy Minerals hat einen wichtigen Schritt Richtung Produktion und Verkauf seines Graphits von seinem Chilalo-Projekt in Tansania gemacht. Das australische Unternehmen konnte ein bindendes Offtake-Agreement, also eine Abnahmevereinbarung, mit dem chinesischen Graphitkonzern Yichang Xincheng Graphite Co Ltd, kurz YXGC, schließen. Demnach wird der chinesische Partner 30.000 Tonnen pro Jahr an Material für mindestens die ersten drei Jahre des Abbaus abnehmen. Mit der Abnahmevereinbarung wird etwa die Hälfte der hochgradigen Graphit-Produktion und assoziierten Graphitprodukten abgenommen. Laut Angaben von Evolution Energy Minerals entspricht die Menge etwa 70 Prozent der prognostizierten Einnahmen über diese drei Jahre.

Damit mündet die langjährige Zusammenarbeit zwischen Evolution Energy Minerals und YXGC in einen ersten Abnahmevertrag. Damit einher geht ein deutlicher Fortschritt bei einer Finanzierung des Minenbaus. Denn im Rahmen einer Abnahmevereinbarung wird üblicherweise auch ein Finanzierungspaket geschnürt. Finanzielle Details nannte Evolution Energy Minerals dazu nicht, jedoch bestätigte Evolution Energy-Manager Phil Hoskins, dass durch den Vertrag ein „signifikanter“ Beitrag zur Finanzierung geleistet werden wird. Dies ist entscheidend, denn so wird im Rahmen des Minenbaus eine zu hohe Verwässerung der bestehenden Aktionäre des Unternehmens vermieden.

Mit dem Offtake-Agreeement geht auch ein nun vorgegebener Zeitplan für den Produktionsstart auf Chilalo einher. Evolution Energy Minerals hat bis zum Jahresende 2022 Zeit, die wichtigsten Finanzierungsfragen zu klären und den Bau anzuschieben. Laut Vereinbarung muss dann bis zum 31. März 2024 mit dem Abbau und der Produktion der Graphitprodukte begonnen werden. Die erste Lieferung von Graphit-Konzentrat an YXGC muss ebenfalls bis zum 31. März 2024 erfolgt sein. Die Chinesen mit Sitz in Yichang gehören weltweit zu den führenden Verarbeitern von Graphit-Produkten und vertreibt das Material sowohl in Europa als auch in Asien und Nordamerika. Der Verkauf wird dabei zu Marktpreisen abgewickelt, es gilt dann der zu Quartalsgewinn geltende Preis.