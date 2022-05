Stuttgart (ots) - - Drei Schritte genügen:



1. Schätzpreis auf Basis von Fahrzeug-Daten



2. Garantiertes Kaufangebot nach Online-Live-Begutachtung



3. Digitaler Vertrag, Autoabholung und Geldauszahlung innerhalb von 48 h





- Gebrauchter verkauft, Neuer im Abo - schont die Liquidität und macht flexibelWer schon einmal seinen Gebrauchtwagen loswerden wollte, kann viele Geschichtenerzählen. Nicht immer wird dabei von vertrauenswürdigen Kontakten, seriösemGebaren und einem angemessenen Preis berichtet. Selbst nach einerOnline-Bewertung muss das Fahrzeug noch vorgeführt werden und dies hat selteneinen positiven Einfluss auf den Ankaufpreis. Daher hat ViveLaCar in Kooperationmit BCA den weltweit ersten 100 Prozent digitalen Autoankauf-Prozess entwickelt.So kann das alte Auto bequem digital verkauft werden und der Umstieg auf dasAuto-Abo von ViveLaCar gelingt noch einfacher. "Die Gründe, sein altes Auto zuverkaufen, sind heute vielfältig", weiß Mathias R. Albert, Gründer und CEO vonViveLaCar. "Der eine sucht nach einem neuen Fahrzeug und möchte sein Auto inZahlung geben, der andere will möglicherweise Liquidität schaffen oder sichnicht mehr langfristig binden. In Kooperation mit Europas größtemAuktions-Marktplatz BCA schaffen wir erstmals ein zu 100 Prozent digitales undgarantiertes Ankauf-Angebot."Auf Basis von DAT- und Schwacke-Daten sowie realen Transaktionspreisen erhältder potenzielle Verkäufer innerhalb von wenigen Minuten nach Eingabe derrelevanten Fahrzeugdaten einen ersten Schätzpreis unter http://www.ViveLaCar.com. Die exakte Preisbewertung erfolgt anschließend im Rahmen einerOnline-Live-Inspektion. Per Smartphone und eingeschalteter Kamera wird dasFahrzeug durch einen Experten begutachtet. Dann erfolgt innerhalb von wenigenMinuten das final verbindliche Ankaufangebot - eine Vorführung des Fahrzeugs istnicht mehr notwendig! Das Fahrzeug wird an der Wohnadresse des Verkäufers ohneZusatzkosten abgeholt und der Kaufpreis innerhalb von 48 Stunden* überwiesen.Der Verkauf kann dabei völlig unabhängig von der Buchung eines Auto-Aboserfolgen. Sollte der Verkäufer ein Abo wünschen, ändert dies nichts an derschnellen und vollständigen Auszahlung des Kaufpreises, da beim Auto-Abo vonViveLaCar keine Anzahlung erforderlich ist.Mathias R. Albert: "Die Verbindung aus Fahrzeugverkauf und Auto-Abo schafft fürviele Menschen eine große Entlastung. Sie profitieren von schneller Liquiditätund können mit einem Wunschauto wirtschaftlich und ohne langfristige Bindungmobil bleiben. So setzen wir neue Standards und ermöglichen erstmals deneinfachen Übergang vom eigenen Gebrauchtwagen zum Auto-Abo mit festen