KIEW (dpa-AFX) - Mit der Gefangennahme von zahlreichen ukrainischen Soldaten ist ein Ende der Kämpfe um das belagerte Stahlwerk in Mariupol näher gerückt. "In den vergangenen 24 Stunden haben 265 Kämpfer, darunter 51 Schwerverletzte, ihre Waffen niedergelegt und sich in Gefangenschaft begeben", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag. Mit überwältigender Mehrheit hat das finnische Parlament einem Antrag auf eine Nato-Mitgliedschaft des Landes zugestimmt. Rund 15 Milliarden Euro wollen die G7-Staaten der Ukraine allein in den nächsten drei Monaten zur Verfügung stellen, damit das Land Gehälter und Sozialleistungen zahlen kann.

GESAMT-ROUNDUP Soldaten aus Stahlwerk in Gefangenschaft - Finnland will in Nato

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer