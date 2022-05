Dr. Claudia Picker neue stellvertretende Vorsitzende der aba

Berlin (ots) - Dr. Claudia Picker (in beruflicher Funktion Leiterin Local

Experts HR Germany, Bayer AG und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der

Bayer-Pensionskasse VVaG), wurde in der Vorstandssitzung am 16. Mai in Berlin

zur stellvertretenden Vorsitzenden der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche

Altersversorgung e.V. gewählt. Picker gehört seit Mai 2017 dem aba-Vorstand an

und ist Mitglied der Fachvereinigungsleitung Pensionskassen. Sie übernimmt die

Stellvertreterfunktion von Richard Nicka (in beruflicher Funktion u.a. Vice

President Pension Fund bei der BASF SE und Vorstandsvorsitzender der BASF

Pensionskasse VVaG), der in den Ruhestand geht.



"Mit Dr. Claudia Picker haben wir eine erfahrene, engagierte und gut vernetzte

Unternehmensvertreterin als stellvertretende Vorsitzende. Sie kommt zudem aus

einer Branche mit langer Tradition und hoher Innovationskraft in Sachen bAV. Auf

die produktive enge Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit ihr freue ich

mich sehr", erklärte Thurnes.





Thurnes dankte Richard Nicka für den großen und unermüdlichen Einsatz für diebetriebliche Altersversorgung und die aba. "Richard Nicka hat neben seinemzeitintensiven Engagement für die aba im Zeitraum von 2017 bis 2019 auch nocherfolgreich die Interessen der deutschen bAV in der High Level Group of Expertson Pensions der EU-Kommission vertreten. An vielen Stellen ist in dem wichtigenAbschlussbericht seine Handschrift erkennbar. Auch dafür gebührt ihm besondererDank." Nicka gehörte dem aba-Vorstand seit fünf Jahren an, in den letzten dreiJahren als stellvertretender Vorsitzender.Für den ausgeschiedenen Richard Nicka wählte der aba-Vorstand Beate Petry (Headof Global Pensions and Other Benefits in Nachfolge von Richard Nicka). "MitBeate Petry haben wir eine neue Mitstreiterin an Bord, die vor allem auch diepersonalpolitische Bedeutung der bAV besonders im Fokus hat, und das über alleDurchführungswege der betrieblichen Altersversorgung hinweg. Das wird die Arbeitder aba bereichern", erklärte Thurnes.Bereits in den letzten Monaten hatte der aba-Vorstand satzungsgemäßeNachbesetzungen vorgenommen, da Laura Gersch (ehemals in beruflicher FunktionMitglied des Vorstands bei Allianz Lebensversicherungs-AG) aufgrund einesWechsels im Konzern ihr aba-Vorstandsmandat aufgeben musste und Hans H.Melchiors (ehemals Vorstand beim PSVaG) in den Ruhestand gegangen ist. Deraba-Vorstand hat Dr. Heinke Conrads (in beruflicher Funktion Mitglied desVorstands bei Allianz Lebensversicherungs-AG) zugewählt und sie gleichzeitig alsNachfolgerin von Laura Gersch zur Leiterin der FachvereinigungDirektversicherung bestellt. Durch Vorstandsbeschluss wurde Dr. Marko Brambach(in beruflicher Funktion Vorstand PSVaG) als Nachfolger für Hans H. Melchiorskooptiert."Gerade in so bewegten und fordernden Zeiten wie jetzt ist es wichtig, dass alle17 Vorstandsposten durchgängig von engagierten bAV-Praktikerinnen und Praktikernbesetzt sind. Ich bin daher froh, dass es uns gelungen ist, immer dort, woKolleginnen und Kollegen ausgeschieden sind, sofort Neubesetzungen vornehmen zukönnen. Die betriebliche Altersversorgung können wir nämlich nur alsschlagkräftiger Verband gemeinsam voranbringen," betonte Thurnes. Gleichzeitigdankte er Laura Gersch und Hans Melchiors für ihre Arbeit in Vorstand,Fachvereinigungen und Fachausschüssen der aba.Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichenAltersversorgung in der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Dienst. Sie istparteipolitisch neutral und setzt sich seit mehr als 80 Jahren unabhängig vomjeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichenAltersversorgung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.Pressekontakt:Klaus StiefermannGeschäftsführer+49 30 3385811-10mailto:klaus.stiefermann@aba-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/102567/5224732OTS: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba)