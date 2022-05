Vorläufige Zahlen: Umsatz und EBIT über unseren Prognosen - Ausblick 2022 von Wachstumsinvestitionen geprägt



OTRS hat gestern vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig leicht über unseren Erwartungen lagen.



Beide Erlösquellen mit zweistelligem Wachstum: OTRS vermeldete einen Konzernumsatz von 11,0 Mio. Euro (+13,8% yoy; MONe: 10,7 Mio. Euro). Damit wurde die bereits zum H1-Bericht erhöhte Top-Line-Guidance übertroffen. Zuletzt hat der Software-Anbieter für 2021 ein Wachstum von +10,0% yoy (zuvor: +5,0% yoy) in Aussicht gestellt. Die wiederkehrenden "as-a-Service-Umsätze" i.H.v. 9,8 Mio. Euro (Vj.: 8,9 Mio. Euro) sorgen anhaltend für eine hohe Planbarkeit der Zahlungsströme. Ihr Anteil war leicht um -2,0 PP auf 89,2% rückläufig, da die sonstigen Umsätze (+40,3% yoy auf 1,2 Mio. Euro) ein überproportionales Wachstum aufwiesen. Dabei handelt es vor allem um Beratungserlöse, die von 2017 bis 2020 mit -17,3% p.a. rückläufig waren. Die Trendumkehr fußt insbesondere auf Nachholeffekte, da Consulting-Leistungen in 2020 corona-bedingt verschoben und nun nachgeholt wurden.



Begrenzte Aussagekraft der kommunizierten Profitabilitäts-KPIs: Bei OTRS ermöglichen die berichteten Ergebniskennziffern nahezu keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf die operative Performance. Während der GuV-wirksame Saldo aus der Aktivierung und Abschreibung im direkten Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen 2020 bei +0,92 Mio. Euro lag, erwarten wir für 2021 einen Effekt von nur +0,30 Mio. Euro. So zeigen das berichtete EBIT von 1,7 Mio. Euro (MONe: 1,5 Mio. Euro; Vj.: 1,8 Mio. Euro) sowie die EBIT-Marge (-2,7 PP yoy) einen u.E. nicht aussagekräftigen Rückgang. Die um aktivierte Eigenleistungen bereinigte EBIT-Marge dürfte in 2021 u.E. vielmehr um +4,1 PP auf 12,8% erneut deutlich gestiegen sein (2020: 8,7%; 2019: 4,7%). Diese Thematik sollte im Geschäftsbericht am 09. Juni ersichtlich werden. Angesichts der operativen Entwicklung soll die Dividende auf 0,15 Euro in etwa verdoppelt werden (Rendite: 1,2%; Vj.: 0,07 Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 24,00 Euro