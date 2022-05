Spritpreise Fast zehn Cent Unterschied zwischen den Bundesländern / Bayern und Saarland am günstigsten / Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein am teuersten (FOTO)

München (ots) - Innerhalb Deutschlands gibt es derzeit erhebliche

Preisunterschiede an den Zapfsäulen. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern. Die höchsten Spritpreise müssen

aktuell die Autofahrer in Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt bezahlen. Am

preiswertesten tankt man in Bayern und im Saarland.



Super E10 ist in Bayern mit 2,046 Euro am günstigsten, gefolgt vom Saarland mit

2,057 Euro und Baden-Württemberg mit 2,070 Euro. Am teuersten ist der

Ottokraftstoff in Sachsen-Anhalt mit 2,140 Euro je Liter - das sind 9,4 Cent

mehr als in Bayern.