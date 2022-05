BG BAU leichter Rückgang bei den Arbeitsunfällen in der Bauwirtschaft in 2021 - Branche nur gering von Covid-19 betroffen

Berlin (ots) - Die Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft sind im vergangenen Jahr

um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, wie die Berufsgenossenschaft der

Bauwirtschaft (BG BAU) in Berlin mitteilt. Auch die Anzahl der tödlichen

Arbeitsunfälle ging zurück. Demgegenüber gab es jedoch im Vorjahresvergleich

rund 1.000 Wegeunfälle mehr. Lärmschwerhörigkeit war 2021 die häufigste

gemeldete Berufskrankheit. Positiv ist zu verzeichnen, dass das bei der BG BAU

versicherte Bau- und Reinigungsgewerbe in der Coronapandemie trotz der

kontinuierlichen Arbeit in Präsenz vor Ort nur wenige Berufskrankheiten und

Arbeitsunfälle aufgrund von Covid-19 aufweist.



Im vergangenen Jahr sank die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle in der

Bauwirtschaft und bei den baunahen Dienstleistungen leicht von 103.970 im Jahr

2020 auf 103.525 im Jahr 2021. Das ist ein Rückgang um rund 0,4 Prozent. Im

Gegensatz dazu stieg die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle von 7.723 (2020)

auf 8.808 (2021). Im Jahr 2021 haben auf deutschen Baustellen insgesamt 85

Beschäftigte infolge eines Arbeitsunfalls ihr Leben verloren - zwölf weniger als

im Vorjahr. Auch die Zahl der tödlichen Wegeunfälle (2021: 12) fiel unter das

Vorjahresniveau (2020: 19).