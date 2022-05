Adani erwirbt die Beteiligung von Holcim an Ambuja Cements und ACC Limited

- Mit der Übernahme steigt Adani in das Zementgeschäft ein und baut sein neues Geschäftsfeld Werkstoffe, Metall und Bergbau auf

- Damit ist Adani nun der zweitgrößte Zementhersteller Indiens (Kapazität ~70 MTPA)

AHMEDABAD, Indien, 17. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Adani-Familie gab über eine Offshore-Zweckgesellschaft bekannt, dass sie endgültige Vereinbarungen über den Erwerb der gesamten Beteiligung der in der Schweiz ansässigen Holcim Ltd. an zwei der führenden indischen Zementunternehmen - Ambuja Cements Ltd. und ACC Ltd - getroffen hat.

Holcim hält über ihre Tochtergesellschaften 63,19 % an Ambuja Cements und 54,53 % an ACC (wovon 50,05 % über Ambuja Cements gehalten werden). Der Wert der Holcim-Beteiligung und des offenen Angebots für Ambuja Cements und ACC beläuft sich auf ca. 10,5 Milliarden USD. Damit ist dies die größte Akquisition, die Adani je getätigt hat, und die größte M&A-Transaktion in Indien im Bereich Infrastruktur und Baustoffe.

„Unser Einstieg in das Zementgeschäft ist ein weiterer Beweis für unseren Glauben an die Wachstumsgeschichte unseres Landes", sagte Gautam Adani, Vorsitzender der Adani-Gruppe. „Es wird nicht nur erwartet, dass Indien für mehrere Jahrzehnte eine der größten nachfrageorientierten Volkswirtschaften der Welt bleiben wird, sondern Indien ist auch weiterhin der zweitgrößte Zementmarkt der Welt und hat dennoch weniger als die Hälfte des weltweiten durchschnittlichen Pro-Kopf-Zementverbrauchs. Im statistischen Vergleich ist der Zementverbrauch Chinas mehr als siebenmal so hoch wie der Indiens. Wenn diese Faktoren mit den verschiedenen angrenzenden Geschäftsbereichen der Adani-Gruppe kombiniert werden, zu denen das Hafen- und Logistikgeschäft, das Energiegeschäft und das Immobiliengeschäft gehören, glauben wir, dass wir in der Lage sein werden, ein einzigartiges integriertes und differenziertes Geschäftsmodell aufzubauen und uns für eine erhebliche Kapazitätserweiterung zu rüsten."