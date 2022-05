WASHINGTON - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um 8 Punkte auf 69 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatte lediglich mit einem Rückgang auf 75 Punkte gerechnet.

WASHINGTON - Die US-Industrie hat ihre Produktion im April erneut gesteigert. Die gesamte Herstellung lag 1,1 Prozent höher als im Vormonat, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit plus 0,5 Prozent gerechnet. Der Zuwachs folgt auf solide Anstiege in den Monaten zuvor.

USA: Einzelhandelsumsätze legen erneut zu



WASHINGTON - Der US-Konsum zeigt keine Anzeichen von Schwäche. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April erneut an, wenn auch geringfügig schwächer als erwartet. Die Erlöse erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet. Der Anstieg im Vormonat wurde deutlich nach oben revidiert: Der Zuwachs von ursprünglich 0,5 Prozent wurde auf 1,4 Prozent angehoben.

ROUNDUP: Wirtschaftsminister Habeck trommelt für das Energiesparen

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ruft zum Energiesparen auf und hat einen Arbeitsplan zum Thema vorgelegt. "Wer Energie spart, schützt das Klima, stärkt das Land und schont den Geldbeutel", erklärte der Grünen-Politiker am Dienstag. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe über die Pläne berichtet.

ROUNDUP: London will mit Gesetz Brexit-Regeln für Nordirland teils aushebeln

LONDON - Die britische Regierung will mit einem neuen Gesetz die Brexit-Sonderregeln für Nordirland teilweise aushebeln. Außenministerin Liz Truss kündigte am Dienstag im Londoner Unterhaus ein Gesetzesvorhaben an, das die seit dem Brexit neu entstandenen Handelsbarrieren zwischen Nordirland und Großbritannien abbauen soll. Damit löst sich London von den mit Brüssel ausgehandelten Regelungen für Nordirland, die im Brexit-Abkommen gesetzlich festgehalten sind. In Brüssel reagierte man empört auf die Ansage aus London.