Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.05.2022

Kursziel: 23,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Konzernüberschuss anhaltend von Finanzergebnis determiniert - Zinsdiskussionen münden in einem anziehenden Bauspargeschäft

W&W hat jüngst Zahlen zum ersten Quartal berichtet. Im Zuge eines belasteten Finanzergebnis zeigt sich das operative Geschäft stabil und verzeichnet v.a. im Segment Wohnen attraktive Wachstumsraten. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bekräftigt.



[Tabelle]



Im Auftaktquartal sank der Konzernüberschuss auf 56,7 Mio. Euro (-45,7% yoy). So führten der Zinsanstieg und Verwerfungen an den Aktienmärkten zu negativen Bewertungseffekten bei Kapitalanlagen (Finanzergebnis: -11,1 Mio. Euro; Vj. +709,5 Mio. Euro). Grundsätzlich hat ein Zinsanstieg in Summe jedoch positive Effekte auf W&W, da Profitabilitätssteigerungen in der Neuanlage der beiden Kollektive Bausparen und Personenversicherungen die bewertungstechnischen Negativposten u.E. nachgelagert überkompensieren werden.



Bereich Wohnen sticht in divergierender Segmententwicklung heraus: Sowohl das Kreditneugeschäftsvolumen (+13,3% yoy) als auch das Brutto-Bausparneugeschäft (+17,0% yoy) stiegen mit zweistelligen Wachstumsraten. Infolgedessen erhöhte sich das Wohnen-Segmentergebnis um +157,6% auf 35,8 Mio. Euro. Das noch rückläufige Netto-Bausparneugeschäft (-7,3% yoy) zeigt den von uns avisierten Turnaround der Bausparkasse. So unterscheiden sich Brutto- und Netto-Neugeschäft in zeitlicher Perspektive. Während bei ersterem lediglich ein unterschriebener Bausparvertrag ausreicht, muss bei zweiterem bereits die Abschlussgebühr bezahlt sein. Infolge der zuletzt enorm gestiegenen Bauzinsen (6M: +1,7 PP; Quelle: Interhyp) greifen demnach viele Verbraucher wieder auf einen Bausparvertrag als Zinsabsicherungsinstrument zurück.



Personen- und Sachversicherung mit rückläufigem Neugeschäft: Im Segment Personenversicherung gingen die gebuchten Neubeiträge (-15,0% yoy) aufgrund des geringeren Neugeschäfts gegen Einmalbeitrag (-17,3% yoy; Anteil: 86,3%) zurück. In der Schaden- und Unfallversicherung sank das Neugeschäft (-10,4% yoy auf 127,5 Mio. Euro) angesichts eines sehr starken Vorjahresquartals, das von vielen neuen Maklerkooperationen geprägt war, ebenso. Infolge eines großen Vertragsbestands und vorgenommener Prämienanpassungen erhöhten sich die gebuchten Bruttobeiträge dennoch auf 1.118,6 Mio. Euro (+7,4% yoy). Höhere Netto-Elementarschäden und die Normalisierung nach Corona-bedingten Mobilitätseinschränkungen im Vorjahr führten zu einer höheren, aber weiterhin sehr erfreulichen Combined Ratio (netto) von 85,9% (Vj. 76,6%; Branchenschnitt: ca. 96%).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 23,00 Euro