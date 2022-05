Wirtschaft DAX legt wieder zu - Ölpreis steigt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.185,94 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Für positive Impulse sorgte die Hoffnung, dass China bald den Corona-Lockdown in Shanghai lockern könnte, weil es den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gegeben hat. Damit ist die Bedingung für Lockerungen erfüllt. Der anhaltende Corona-Lockdown in Shanghai hat sich in den vergangenen Wochen massiv auf die globalen Lieferketten ausgewirkt.





