MECOTEC GmbH wird mit dem Wirtschaftspreis "Vorsprung" zu einem der sechs innovativsten Unternehmen Ostdeutschlands ausgezeichnet (FOTO)

- Würdigung und Preisverleihung durch Herrn Schirmherr Carsten Schneider¸

Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland

- MECOTEC GmbH führend auf dem Weltmarkt für Kältekammern



Der Osten Deutschlands hat sich in den vergangenen 30 Jahren stark verändert und

viele gute Ideen hervorgebracht. Um diese Entwicklung sichtbar zu machen und zu

würdigen, wird heute im Bundeskanzleramt der Wirtschaftspreis VORSPRUNG, der

Preis des Ostdeutschen Wirtschaftsforums OWF, an herausragende

Unternehmenspersönlichkeiten, darunter auch an unsere Geschäftsführer Enrico

Klauer und Dr. Friedrich Rheinheimer, vergeben.