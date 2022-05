Bhubaneswar, Indien (ots/PRNewswire) - Die KIIT Deemed-to-be-University,

Bhubaneswar, wurde in den angesehenen Times Higher Education Impact Rankings

2022 aufgrund der beeindruckenden Fortschritte bei der "Verringerung von

Ungleichheiten" als achtbeste Universität der Welt eingestuft.



Die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter ist einer der wichtigsten

Parameter der Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung

(SDG).





Die in London ansässige Times Higher Education, die jedes Jahr Rankings vonInstituten und Universitäten anhand verschiedener Parameter erstellt, darunterauch das berühmte "World University Ranking", veröffentlichte am 28. April denneuesten Bericht der Impact Rankings 2022.In den Impact Rankings wurde das Nachhaltigkeitsengagement der Hochschulen invier großen Bereichen bewertet: Forschung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit undLehre.Das KIIT war nur eine der wenigen indischen Universitäten, die in der Listeaufgeführt wurden. Der 8. Platz ist eine Anerkennung ihres Engagements fürhervorragende Leistungen in allen akademischen Bereichen. Die hohe Punktzahl desKIIT spiegelt auch seine soziale Verantwortung und seine wirkungsvollen Beiträgezu den SDGs wider.Der Gründer des KIIT und des KISS, Prof. Achyuta Samanta, lobte die historischeLeistung: "Die Position des KIIT unter den weltweit einflussreichstenUniversitäten im Bereich 'Verringerung von Ungleichheiten' spiegelt den enormenBeitrag wider, den das KIIT über die Jahrzehnte in diesem Bereich geleistethat."Er beglückwünschte Kanzler Prof. Ved Prakash, Vizekanzler Prof. Sasmita Samanta,Dozenten, Mitarbeiter und Studenten des KIIT zu dieser einzigartigen Leistung.Das KIIT ist eine der führenden indischen Universitäten, die Studenten aus ganzIndien und über 53 Ländern anzieht, um eine berufliche und technische Ausbildungzu absolvieren. Sie gilt weithin als die studentenfreundlichste Universität, diedie Grundsätze des Mitgefühls und der Menschlichkeit schätzt und pflegt.Während das KIIT bei der "Verringerung von Ungleichheiten" weltweit den 8. Platzbelegte, rangierte es bei anderen SDGs wie "Qualitativ hochwertige Bildung","Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" und "Partnerschaften für dieZiele" unter den 1.500 Universitäten aus 106 Ländern auf den Plätzen im Bereich101-200. Sie erreichte eine Gesamtposition im Bereich 201-300 in der Rangliste.Neben qualitativ hochwertiger Bildung und Forschung engagiert sich das KIIT seitseiner Gründung in einem breiten Spektrum sozialer Entwicklungsaktivitäten.Das KIIT hat umfangreiche Arbeit im Bereich des Abbaus von Ungleichheitengeleistet. Das Ergebnis ist, dass das KIIT bei diesem SDG-Parameter weltweit den8. Platz einnimmt. Dies unterstreicht das unerschütterliche Engagement des KIITfür alle 17 SDGs durch seine akademischen und sozialen Programme.Das KIIT ist stolz darauf, eine gemeinschaftsorientierte Universität zu sein,und leistet einen Beitrag zu drängenden sozialen Fragen wie der Verringerung derArmut durch Bildung, der Stärkung der Rolle der Frau, der Chancengleichheit amArbeitsplatz, der Entwicklung des ländlichen Raums, der Förderung von Stämmensowie Kunst, Kultur und Literatur.Informationen zu KIITDie Universität wurde 1992/93 von Prof. Samanta, einem bedeutenden Pädagogen undsozialen Aktivisten, gegründet. Es begann bescheiden als Berufsbildungszentrum.Aber ihre Grundsätze und die zugrunde liegende Überzeugung, allen Menschen einequalitativ hochwertige Bildung zugänglich zu machen, machten sie zu einembegehrten Ziel für höhere Studien. Sie nahm 1997, das als Basisjahr gilt, alsHochschulzentrum Gestalt an. Seitdem ist das KIIT exponentiell gewachsen und hateinen klassischen Maßstab für Bildung und Forschung gesetzt.Pressekontakt: Dr. Shradhanjali Nayakmailto:director.pr@kiit.ac.inFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1818445/KIIT.jpgPressekontakt:06742725636Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127717/5224946OTS: KIIT