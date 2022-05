Auch Adler-Group-Tochter Consus Real Estate in schweren Turbulenzen / Dr. Stoll & Sauer bietet betroffenen Anlegern Interessenbündnis

Lahr (ots) - Der Immobilienkonzern Adler Group S.A. kommt aus den Schlagzeilen

nicht mehr heraus. Jetzt steckt auch das Tochterunternehmen Consus Real Estate

in Schwierigkeiten. Aufgrund massiver Verluste musste der Projektentwickler

Wertberichtigungen vornehmen. Wie die Adler-Tochter am 17. Mai 2022 mitteilte,

müssen "Abschreibungen auf Beteiligungen und Ausleihungen an verbundenen

Unternehmen vorgenommen" werden. Der Kurs der Adler Group ging daraufhin in die

Knie. Der in Luxemburg ansässige Immobilien-Konzern hatte Ende April einen

Jahresabschluss für 2021 vorgelegt, für den die Wirtschaftsprüfer der Firma KPMG

das Testat verweigerten. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/adler-group)

Offensichtlich soll es bei der Bewertung von Immobilien zu Manipulationen

gekommen sein. Der Adler-Kurs an der Börse ist seit Monaten auf Talfahrt. Die

Adler Group S.A. - Erinnerungen an Wirecard-Skandal werden wach