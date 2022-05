N1 Partners Group kündigt neue Promo "Wer ist der beste Pilot?" auf N1 Casino an

Gzira, Malta (ots/PRNewswire) - Kürzlich hat die N1 Partners Group eine neue

Werbekampagne mit dem Titel "Wer ist der beste Pilot?" gestartet, die auf dem

Hit-Spiel Aviator des Spieleanbieters Spribe basiert. Es ermöglicht den Spielern

ein völlig neues Spielerlebnis und fast 1000-mal mehr Sofortgewinne.



Die N1 Partners Group führt im Rahmen ihrer Projekte viele neue Promotionen ein,

die sorgfältig vorbereitet und bis ins kleinste Detail durchdacht sind, damit

die Spieler ein Maximum an Spielvergnügen in Online-Casinos erleben können. Die

neueste Werbeaktion ist da keine Ausnahme. Laut mehreren Umfragen Dritter ist

Aviator in letzter Zeit zu einem der beliebtesten Spiele geworden. Und die

Werbeaktion "Wer ist der beste Pilot?" ist bereits zu einem Hit bei einem der

Projekte der N1 Partners Group geworden - N1 Casino

(https://www.n1casino.com/who-is-the-best-pilot/how-to-play) .