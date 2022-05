Nachdem die Fed bereits ab November auf die zu hohe Inflation reagierte und deren Bekämpfung zur obersten Priorität erklärte, hielt die EZB viel zu lange an ihrem Mantra einer vorübergehenden Teuerung fest. Aber nun scheint bei der EZB ein Anflug von Panik zu herrschen: der niederländische Notenbankchef Knot brachte heute erstmals eine Zinsanhebung von 0,5% ins Spiel - also eine große Zinsanhebung, wie sie die Fed bereits bei der letzten und wohl auch bei den nächsten beiden Sitzungen beschließen wird. Unterdessen wird der Protest nicht nur in Deutschland gegen die Folgen der hohen Inflation immer größer. Die US-Märkte heute nach den US-Einzelhandelsumsätzen weiter erholt - nun wartet man auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell (ab 20Uhr bei finanzmarktwelt.de)..

