Weiterer Rückschlag, Kommentar zur Adler Group von Helmut Kipp Frankfurt (ots) - Die Wirtschaftsprüfer von KPMG Luxembourg zeigen dem Kunden Adler Group die kalte Schulter. Sie haben kein Interesse mehr, die Bücher des angeschlagenen Wohnungskonzerns unter die Lupe zu nehmen. Das allein schon ist ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Das gilt erst recht, wenn man bedenkt, dass Adler von dieser Entscheidung komplett überrascht wurde. Denn noch am Morgen hatte das Unternehmen angekündigt, KPMG erneut als Abschlussprüfer vorzuschlagen.



Für Adler Group ist das Ganze ein weiterer Rückschlag. Ein neuer Prüfer muss sich erst einmal in eine komplexe Materie einarbeiten. Das kostet Zeit, was eine zusätzliche Hürde für das Bestreben darstellt, ein uneingeschränktes Testat für 2022 zu erreichen. Zudem nährt der KPMG-Entscheid abermals Zweifel an Solidität und Stabilität der Bilanz. Aktionäre und Bondhalter werden sich fragen, ob der bisherige Prüfer womöglich aus Sorge vor der Entdeckung finanzieller Löcher kalte Füße bekommen hat. Vor diesem Hintergrund mutet der Aktienkursrückgang von 12,5 % am Dienstag noch ziemlich verhalten an.