Vollbild / Dieser Rohdiamant vom Typ IIa, der für $53 Mio. bzw. $47.777 pro Karat verkauft wurde, ist der viertgrößte jemals gefundene Diamant: "Nach erfolgreichen Verhandlungen mit Lucara Diamond Corp. hat Laurence Graff den wertvollsten Rohdiamanten der Welt erworben – den Lesedi La Rona – mit einem rekordverdächtigen Gewicht von 1.109 Karat. Das Geschäft wurde nach mehr als einjährigen Verhandlungen per Handschlag besiegelt. Der hypnotisierende Lesedi La Rona, der in der Lucara-Karowe-Mine im Norden Botswanas gefunden wurde, ist der größte Rohdiamant in Edelsteinqualität, der seit über 100 Jahren entdeckt wurde. Dieser prächtige Stein wurde vom Gemological Institute of America als außergewöhnlich hochwertig und transparent eingestuft und macht seinem Namen alle Ehre, der in der botswanischen Tswana-Sprache ´unser Licht´ bedeutet." ( Quelle )

Arctic Star Exploration Corp. verkündete heute, dass die Ergebnisse einer Studie über den Diamantentyp eingetroffen sind, die auf 12 Diamanten mit einem Durchmesser von mehr als 0,3 mm basieren, die im Jahr 2021 im Sequoia-Kimberlit auf dem Diagras Grundstück in den kanadischen Northwest Territories erbohrt wurden. Das Diamantlabor des Saskatchewan Research Council untersuchte diese Diamanten mittels Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometrie (FTIR), um die Konzentration und den Aggregatzustand von Stickstoff ("nitrogen") in den Diamanten zu bestimmen.

Die Ergebnisse zeigen, dass 50% der analysierten Steine stickstofffreie Diamanten des Typs IIa sind, was laut Arctic Star "zu einer Reihe von Beweisen [siehe hier und hier] beiträgt, dass dieser Kimberlitkomplex das Potential hat, Edelsteine von >50ct zu beheimaten, wobei die Mineralchemie mit diesem Indikator kooperiert, ebenso wie die Größenverteilung der Diamanten und die Beschreibungen der Diamanten (alle als klar weiß beschrieben)".

So machten Diamanten des Typs II beispielsweise 25% des Gewichts der Diamanten in der AK-6-Pipe in der Lucara-Karowe-Mine in Botswana aus, wo der oben abgebildete Lesedi-La-Rona-Diamant – neben mehreren anderen außergewöhnlich großen Edelsteinen – gefunden wurde. (Quelle)

Die nachstehende Abbildung aus der heutigen Pressemitteilung zeigt, wie ungewöhnlich es ist, einen Kimberlit mit einem so hohen Anteil an Diamanten vom Typ II gefunden zu haben:



Vollbild / Links: Verteilung der Diamanttypen aus dem Sequoia Kimberlit; Rechts: Geschätzte globale Verteilung dieser Diamantentypen.

Arctic Star betonte: "Die Ergebnisse zeigen, dass 50% der Diamanten stickstofffreie Diamanten vom Typ IIa, 33% vom Typ IaA und 17% vom Typ IaB sind. Abbildung 1 zeigt ein Tortendiagramm, in dem die Ergebnisse dargestellt sind. Dies steht im Gegensatz zur weltweiten Verteilung, bei der schätzungsweise 96% auf Diamanten des Typs IaA und nur 2% auf Diamanten des Typs IIa entfallen."

In einer Videonachricht, die heute veröffentlicht wurde, erklärte Buddy Doyle (VP Exploration bei Arctic Star) die Bedeutung der heutigen News:



Quelle: https://youtu.be/ketJDimriBI

Laut Wikipedia: "Diamanten vom Typ Ia machen etwa 95% aller natürlichen Diamanten aus und enthalten bis zu 0,3% Stickstoffverunreinigungen. Typ IaA: Die Stickstoffatome liegen in Paaren vor; sie beeinflussen die Farbe des Diamanten nicht. Typ IaB: Die Stickstoffatome liegen in großen, geradzahligen Aggregaten vor, die dem Diamanten eine gelbe bis braune Färbung verleihen. Diamanten vom Typ II weisen keine messbaren Stickstoffverunreinigungen auf. Die gefundenen Kristalle sind meist groß und unregelmäßig geformt. Diamanten des Typs II wurden unter extrem hohem Druck und über längere Zeiträume hinweg gebildet. Diamanten vom Typ IIa machen 1-2% aller natürlichen Diamanten aus (1,8% der Edelsteindiamanten). Diese Diamanten sind fast oder ganz frei von Verunreinigungen, daher meist farblos und haben die höchste Wärmeleitfähigkeit. Viele berühmte große Diamanten, wie der Cullinan, Koh-i-Noor und Lesedi La Rona, gehören zum Typ IIa. Diamanten des Typs IIb machen etwa 0,1% aller natürlichen Diamanten aus, was sie zu den seltensten natürlichen Diamanten und sehr wertvoll macht. Neben einem sehr geringen Anteil an Stickstoffverunreinigungen, der mit dem von Diamanten des Typs IIa vergleichbar ist, enthalten Diamanten des Typs IIb erhebliche Borverunreinigungen [die diesen Diamanten eine deutlich blaue Farbe verleihen]."



Vollbild / "Diamanten sind selten, was ihnen einen hohen Wert bei geringem Volumen verleiht. Sie sind kostbar, geheimnisvoll, magisch und außergewöhnlich schön. Je mehr der weltweite Diamantenvorrat erschöpft ist, desto mehr steigt ihr Wert. Anlagediamanten gelten als Zufluchtsort, weil sie im Laufe der Jahre an Wert gewinnen, aber nur Qualitätsdiamanten stechen hierbei hervor." (Quelle)

Laut Leibish: "Um die verschiedenen Typen von Diamanten zusammenzufassen: Diamanten vom Typ I sind die häufigsten. Sie machen 98% aller natürlichen Diamanten aus und weisen nachweisbare Spuren von Stickstoff auf. Steine des Typs Ia enthalten in der gesamten Kristallstruktur des Steins Cluster von Stickstoffatomen. Sie neigen dazu, einen gelblichen Ton auszustrahlen. Diamanten vom Typ Ib enthalten ebenfalls Stickstoffatome. Nur sind sie alle einzeln und nicht in Gruppen angeordnet. Diese Steine machen 0,1% aller Diamanten aus und haben einen starken gelben, orangen, braunen und sogar grünen Farbton. Diamanten des Typs IIa sind die wertvollsten und begehrtesten Sammlerstücke. Sie enthalten entweder sehr wenig oder gar keine Stickstoffatome in der Kristallstruktur der Steine. Weiße Steine sind ausnahmsweise farblos, und "Fancy" farbige Diamanten haben oft einen braunen, violetten oder rosa Farbton. Sie machen nur 1-2% aller Diamanten aus. Diamanten vom Typ IIb enthalten Bor-Elemente in ihrer Struktur. Daher strahlen sie oft einen blauen oder grauen Ton aus. Sie machen nur 0,1% der Diamanten aus. Kurz gesagt, die Steine vom Typ IIa und IIb sind die einzigartigsten und begehrtesten Stücke. Da jedoch, insbesondere bei farbigen Diamanten, kein Stein dem anderen gleicht, ist es wichtig, jeden Diamanten für sich selbst zu bewerten. Man sollte nie davon ausgehen, dass ein Diamant perfekt ist, weil er in eine bestimmte Klasse eingestuft ist, oder dass er wertlos ist, weil er zu den häufigeren Steintypen gehört."



Vollbild / Quelle

Laut Ritani (2022): "Diamanten vom Typ IIa haben keine messbaren Verunreinigungen durch Stickstoff oder Bor. Sie sind die chemisch reinsten Diamanten und haben die höchste Wärmeleitfähigkeit. Diamanten vom Typ IIa sind oft farblos oder nahezu farblos. Sie können auch grau, hellbraun, hellgelb oder hellrosa sein. Natürliche Diamanten des Typs IIa sind extrem selten – nur 1-2 % der in der Erde gewachsenen Diamanten sind vom Typ IIa. Die meisten im Labor gezüchteten Diamanten sind jedoch vom Typ IIa. Wenn Diamanten in einem Labor getestet werden, ist ein Hauptindikator dafür, dass sie im Labor produziert wurden, dass sie als Diamanten des Typs IIa getestet werden, weil sie in der Natur so selten sind. Natürliche Diamanten des Typs IIa sind unfassbar wertvoll, weil sie so selten sind. Diese natürlichen Diamanten sind für ihre Schönheit und ihr hohes Karatgewicht bekannt. Der Elizabeth-Taylor-Diamant, auch bekannt als Krupp-Diamant, ist ein Typ-IIa-Diamant im Asscher-Schliff mit einem Gewicht von 33,19 Karat. Dieser wurde 2011 für $8,8 Mio. verkauft. Der größte Rohdiamant der Welt in Edelsteinqualität, der Cullinan-Diamant, ist ein Diamant des Typs IIa. Der Rohdiamant wog 3.106,75 Karat. Er wurde schließlich in 9 große Steine und mehrere kleinere geschliffen. Da der Cullinan-Diamant in einzelne Stücke zerlegt wurde, ist es schwer zu sagen, wie viel er genau wert ist, aber zusammengenommen wären alle Steine Milliarden wert. Der Pink Legacy-Diamant ist ein 18,96 Karat schwerer "fancy vivid" Pink-Diamant. Dieser Diamant vom Typ IIa wurde 2018 für $50,4 Mio. verkauft."

Laut "Why Are Certain Diamonds So Beautiful? They’re Super-Deep!" (2021): "Was haben der 3.106ct Cullinan, der 1.109ct Lesedi La Rona und der Krupp von Elizabeth Taylor gemeinsam? Sie gehören nicht nur zu den berühmtesten und wertvollsten Diamanten der Welt, sondern sind auch alle vom Typ IIa, was bedeutet, dass sie keine messbaren Stickstoff- oder Borverunreinigungen aufweisen und somit chemisch rein sind. Bei der Untersuchung dieser Diamanten am GIA haben der Forscher Dr. Evan Smith und seine Kollegen festgestellt, dass die meisten Diamanten des Typs IIa – wie auch fast alle berühmten blauen Diamanten – in der sog. "Supertiefe" ("super-deep"), dem unteren Erdmantel, in mehr als 660 km Tiefe entstehen. (Andere Diamanten entstehen in nur 150-250 km Tiefe.) "Diese riesigen lupenreinen stickstofffreien Diamanten der Farbe D entstehen nicht auf dieselbe Weise wie andere Diamanten", sagt Smith. "Sie kommen aus der vierfachen Tiefe der Erde als andere Diamanten. Sie bilden sich nirgendwo anders." Sie bilden sich sogar anders. Es ist bekannt, dass Rohdiamanten vom Typ IIa eine andere Form haben als andere Rohdiamanten. Obwohl diese Diamanten weit unter der Erdoberfläche entstehen, sind sie überall auf der Erde gefunden worden, von Afrika bis Nordamerika, sagt Smith. "Geografisch gesehen ist es ein Wechselbad der Gefühle", sagt Smith. "Sie scheinen nicht den Regeln zu folgen, die für normale Diamanten gelten.""



Vollbild / Abbildung, die die Wachstumszonen für lithosphärische Diamanten (die ersten 250 km Tiefe) und super-tiefe Diamanten (410-700 km Tiefe) zeigt. Der graue Teil zeigt eine subduzierende Platte, die in Tiefen von mehr als 660 km in den unteren Erdmantel eindringen kann. (Abbildung von F. Chirico; Quelle).

Nachfolgend Auszüge aus "Type IIa diamonds and their enhanced economic significance" (2012): "Während die Mehrheit der natürlichen Diamanten aus der Lithosphäre stammt, gibt es Lagerstätten, in denen ein hoher Anteil der Diamanten aus größeren Tiefen stammt...

Größe: Diamanten vom Typ I können beträchtliche Größen erreichen. Ein gutes Beispiel ist der Kimberley-Oktaeder, ein gelber Diamant, der einige Resorptionen aufweist und mit 616 Karat der größte jemals gefundene Oktaeder und derzeit der 14. größte jemals gefundene Edelsteindiamant ist. Er wurde 1971 in der Dutoitspan-Mine gefunden und ist heute im Minenmuseum in Kimberley, Südafrika, ausgestellt. Bei den größten jemals gefundenen Diamanten überwiegen jedoch die Kristalle des Typs II, wobei Diamanten des Typs II weltweit nur selten vorkommen. Der größte jemals gefundene einkristalline Edelsteindiamant ist der 1905 gefundene Cullinan-Diamant aus Premier (heute Cullinan) mit einem Gewicht von 3.107 Karat. Der Cullinan weist alle visuellen Merkmale eines Diamanten des Typs IIa auf, wie auch zahlreiche andere gut publizierte Funde aus dieser Fundstelle, z.B. der Premier Rose (354 Karat), der Centenary Diamond (599 Karat) und zuletzt ein 508 Karat schwerer Stein, der 2009 gefunden wurde. Die Cullinan-Mine ist auch für die gelegentlichen Funde von seltenen blauen Diamanten des Typs IIb bekannt, die Bor enthalten und sowohl als Halbleiter als auch als wertvolle Edelsteine dienen. Die seit langem (1971) stillgelegte Jagersfontein Mine war ebenfalls ein bekannter und regelmäßiger Produzent von optisch erkennbaren Diamanten des Typs II, von denen der Excelsior (995 ct) und der Jubilee (651 ct) die Bekanntesten sind. Williams (1932) berichtet, dass Jagersfontein, obwohl es sich um einen niedriggradigen Erzkörper handelt, zwischen 1884 und 1930 insgesamt 54 Diamanten mit mehr als 200 Karat produzierte, darunter 6 mit mehr als 500 Karat. Die Dominanz von Diamanten des Typs II wird in Letseng la Terai in Nord-Lesotho durch die Tatsache belegt, dass Diamanten des Typs II mit einem Gewicht von mehr als 10,8 Karat 38% (in Karat) der Diamanten in der Main Pipe und 69% in der Satellite Pipe ausmachen (Bowen et al. 2007, Moore 2009). Chinn (2008) schätzt, dass Diamanten des Typs II 25% des Gewichts der Diamanten in der AK-6-Pipe in Botswana ausmachen.

Kristallform: Edelsteindiamanten des Typs II sind im Gegensatz [zu Diamanten des Typs I] stark resorbierte Kristalle, die niemals oktaedrisch sind, oft frische Spaltbrüche aufweisen und eine unregelmäßige Form haben, die offenbar das Ergebnis umfangreicher Resorption und Anfälligkeit für Spaltung ist.

Farbe: Die relevanten Fakten zur Farbe von Diamanten des Typs IIa sind, dass sie aufgrund ihres fehlenden Stickstoffs und ihres besonders reinen Kohlenstoffs häufig die beste Farbeinstufung für Schmuckzwecke erhalten (D auf der GIA-Skala: im Wesentlichen völlig farblos)... Diamanten vom Typ IIa sind nie gelb. Diamanten des Typs IIb sind aufgrund des vorhandenen Bors blau oder braun oder grau, wenn sie verformt werden, und sind ebenfalls nie gelb. Im Vergleich dazu können Diamanten vom Typ I visuell farblos sein, sind aber selten D-farbig und häufig braun oder gelb. Bei Ib-Diamanten ist der Stickstoff in das Diamantgitter eingelagert und der Diamant erhält eine charakteristische kanariengelbe Farbe.

Wert: Große Diamanten in Edelsteinqualität wurden zwar schon immer wegen ihres Wertes geschätzt, doch hat sich diese Wertschätzung in den letzten Jahren noch verstärkt. Dies lässt sich am besten an den Preisen ablesen, die in den letzten 5 Jahren für große Diamanten vom Typ II gezahlt wurden. In der Cullinan-Mine wurde 2009 für einen 508 Karat schweren Diamanten ein Preis von $35,3 Mio. erzielt. Im Jahr 2010 wurde ein Typ-IIb-Diamant für über $1 Mio. pro Karat verkauft. In der Letseng la Terai Mine stammen laut veröffentlichten Daten über 85% der Einnahmen aus dem Verkauf von Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 5 Karat, vor allem vom Typ IIa (Bowen et al. 2007). Die monatlichen Verkaufswerte pro Karat liegen bei über $3.000/ct, wobei die besten Diamanten für mehr als $50.000/Karat verkauft werden. Im Jahr 2006 wurde der Lesotho Promise (603 ct) für $12,4 Mio. verkauft und vor kurzem erzielte der Lesotho Legacy $10 Mio. Diese Erträge haben den Betrieb eines Tagebaubetriebs in schwierigem Berggelände mit einem Diamantengehalt von weniger als 2 Karat pro 100 Tonnen Kimberlit wirtschaftlich rentabel gemacht. Bei den derzeitigen Marktpreisen kann 1 Karat Diamanten der Farbe D Typ II pro 100 Tonnen Erz ein rentabler Minenbetrieb sein.

Wirtschaftliche Implikationen: Das Vorhandensein von großen Diamanten des Typs II in einer Lagerstätte kann sich insofern positiv auf den Abbau auswirken, als das Vorhandensein eines Diamanten von mehr als 20 Karat in 50.000 Tonnen Wirtsgestein zu Einnahmen von mehr als $20 pro Tonne geförderten Gesteins führen kann, was in einigen Fällen nahe an den Cashflow-Kosten der Mine liegt. Folglich wäre es in der Bewertungsphase einer Diamantenlagerstätte von Vorteil, wenn man das Vorhandensein, die Größe und die Häufigkeit von Kristallen des Typs II vorhersagen könnte. Derzeit ist die einzige Möglichkeit, dies zu tun, die Entnahme einer sehr großen Sammelprobe, wie sie derzeit von Lucara Diamonds im Mothae-Kimberlit im Norden Lesothos durchgeführt wird.

Verbreitung von Diamanten des Typs II: Die Verbreitung von Diamanten des Typs II ist nur unzureichend erfasst. Die bekannten Fundorte, an denen sie vorkommen, sind oder waren Cullinan, Letseng la Terai und Jagersfontein, alle im südlichen Afrika. In der Literatur finden sich jedoch Hinweise auf Vorkommen des Typs II in mehreren Kimberliten Lesothos, insbesondere in Mothae und Kolo, in Südafrika (Koffiefontein, Bellsbank), Botswana (AK6, Jwaneng, Orapa), Westafrika, Indien und Südamerika. Der kürzlich in der Ekati-Mine in den kanadischen Northwest Territories geborgene Spirit of Ekati und der Star of Sierra Leone haben das Aussehen eines Diamanten vom Typ II. Diese wichtigen Diamanten haben also eine große globale Verbreitung.

Diskussion: [...] Anderswo (z.B. Ekati) ist jedoch ein hoher Anteil der Minenproduktion oktaedrisch [d.h. Typ I], während der Spirit of Ekati anedrisch ist [d.h. Typ II]. In der Cullinan-Mine und in der AK6 Pipe in Botswana finden sich ebenfalls Diamanten mit einer großen Vielfalt an Kristallformen, die von Oktaedern bishin zu stärker resorbierten Formen reichen. Die Typ-II-Kristalle sind jedoch einheitlich unregelmäßig und anedrisch, und die Größenverteilung der Typ-II-Diamanten unterscheidet sich deutlich von der Größenverteilung in der Mine. Dies deutet auf einen separaten Ursprung der Typ-II-Diamanten hin.

Schlussbemerkungen: In Anbetracht der Tatsache, dass sie

Laut "Type IIa Diamond Formation" (2015): "Große Diamanten vom Typ IIa werden als isolierte Kristalle in diamantarmen Kimberlitabschnitten gefunden, in denen kleine Diamantkristalle völlig fehlen. Daraus lässt sich schließen, dass die großen unregelmäßigen Steine sehr spät kristallisierende Megakristallphasen in pegmatitischen Adern darstellen, die aus Kimberlitmagma kristallisierten, das bei Drücken und Temperaturen nahe der Graphit-Diamant-Grenze in Klüfte im Mantelwandgestein injiziert wurde, das den Hauptmagmakörper des Kimberlits umgibt."



Vollbild / Berühmte Diamanten vom Typ IIa. Hier abgebildet: (1) De Beers Millennium Star | 203,04 Karat, (2) Lesedi la Rona | 1109 Karat, (3) Koh-I-Noor | 105,60 Karat, (4) Pink Legacy | 18,96 Karat, (5) Idol´s Eye | 70,21 Karat, (6) Cullinan I | 530,20 Karat, (7) Graff Venus | 118,78 Karat, (8) Agra | 28,15 Karat. (Quelle)

Die heutige Pressemitteilung von Arctic Star (freie Übersetzung):

Arctic Star meldet Stickstoff-freie Diamanten, weitere Ermutigung, dass Sequoia über >50ct Diamanten beherbergen könnte

• Die Analyse von 12 Diamanten mit einer Größe von >0,3 mm, die 2021 aus dem Sequoia-Kimberlit-Komplex gewonnen wurden, zeigt, dass 50% stickstofffreie Diamanten vom Typ IIa sind.

• Dieses Ergebnis ergänzt eine Reihe von Beweisen dafür, dass dieser Kimberlit-Komplex das Potential hat, Edelsteine mit mehr als 50 Karat zu beheimaten; die Mineralchemie des Indikators bestätigt dies, ebenso wie die Größenverteilung der Diamanten und die Beschreibungen der Diamanten (alle als klar weiß beschrieben).

• Weitere Bohrungen sind im Gange; diese Arbeiten werden die Pläne für eine künftige Großprobe ("bulk sample") zur Gewinnung von kommerziellen Steinen mit mehr als 1500ct unterstützen.

17. Mai 2022, Vancouver, British Columbia – Arctic Star Exploration Corp. ("Arctic Star" oder das "Unternehmen") (TSXV: ADD) (Frankfurt: 82A2) (WKN: A2DFY5) (OTC: ASDZF) freut sich bekanntzugeben, dass es die Ergebnisse einer Diamanttypstudie erhalten hat, die auf 12 Diamanten mit einem Durchmesser von mehr als 0,3 mm basiert, die durch eine Laugenschmelzanalyse ("caustic fusion analysis") des Sequoia-Kimberlits aus dem Jahr 2021 auf seinem Diagras Diamantengrundstück, NT, gewonnen wurden.

Die Diamanten wurden im Diamantlabor des Saskatchewan Research Council in Saskatoon (einem ISO/IEC 1705 Standardlabor) mit Hilfe der Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometrie ("FTIR") untersucht. Diese Art der Spektrometrie wird zur Bestimmung der Konzentration und des Aggregatzustands von Stickstoff in den Diamanten verwendet. Diamanten werden anhand des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Stickstoffverunreinigungen grob in zwei Typen (I und II) eingeteilt und weiter nach der Anordnung der Stickstoffatome (isoliert oder aggregiert) und dem Vorkommen von Borverunreinigungen unterteilt.

Die Ergebnisse zeigen, dass 50% der Diamanten stickstofffreie Diamanten vom Typ IIa sind, 33% vom Typ IaA und 17% vom Typ IaB. Abbildung 1 zeigt ein Tortendiagramm, in dem die Ergebnisse dargestellt sind. Dies steht im Gegensatz zur weltweiten Verteilung, bei der schätzungsweise 96% auf Diamanten des Typs IaA und nur 2% auf Diamanten des Typs IIa entfallen.



Abbildung 1: Links: Verteilung der Diamanttypen aus Sequoia Kimberlit Caustic Fusion; Rechts: geschätzte globale Verteilung dieser Diamanttypen.

Nur wenige aktive Diamantenminen produzieren regelmäßig Diamanten des Typs IIa. Die Bedeutendsten von ihnen sind Letseng-la-Terae (Letseng Mine) im Königreich Lesotho und Karowe in Botswana. Obwohl es sich bei Letseng um einen niedriggradigen (1,5-3 cpht) Kimberlit und bei Karowe um ca. 15 cpht handelt, sind sie wahrscheinlich die ergiebigste Quelle für große, hochwertige Diamanten des Typs IIa, die dazu beitragen, dass Letseng und Karowe hochrentable Lagerstätten sind. Die Koloa-Pipe, Teil des Ekati-Minenkomplexes, 34 km westlich des Sequoia-Kimberlitkomplexes, enthält ebenfalls diese Art von Diamanten.

Diamanten des Typs IIa enthalten keine Stickstoff- oder Borverunreinigungen und sind häufig entweder hochweiß (D, E, F oder G) oder in Brauntönen gehalten. Viele pinkfarbene und bräunlich-pink Diamanten gehören ebenfalls zum Typ IIa. Diamanten des Typs IIa haben in der Regel eine anedrische Kristallform und weisen eine Reihe von länglichen, verzerrten oder unregelmäßigen Morphologien auf. Viele hochwertige, farblich erstklassige und große Diamanten (über 10,8 Karat) sind Diamanten des Typs IIa, darunter alle 10 größten bekannten Rohdiamanten, die weltweit gefunden wurden, vom Jonker mit 726 Karat bis zum Cullinan mit 3.106 Karat. Interessanterweise haben Einschlussstudien ergeben, dass die meisten dieser großen Steine aus großer Tiefe stammen.

Am 9. September 2021 veröffentlichte Arctic Star die Ergebnisse einer Studie über die in Sequoia gefundenen Indikatorminerale, die von Chuck Fipke analysiert und interpretiert wurden. Es wurden ungewöhnlich viele aus großer Tiefe stammende Indikatorminerale gefunden ($DI-Indikatoren), die mit >50ct großen Diamanten vom Typ IIa aus Leteseng, Karowe und Ekati in Verbindung gebracht werden. Diese Arbeiten sagten somit das Vorhandensein von Diamanten des Typs IIa voraus, was nun durch FTIR bestätigt wurde.

Der Vizepräsident für Exploration, Buddy Doyle, erklärt: "Das Vorhandensein eines signifikanten Anteils von Diamanten des Typs IIa in den Proben des Sequoia-Kimberlit-Komplexes ist ein weiterer Beweis für das Potential, hochwertige Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 50ct zu beherbergen, was durch die gemeinsame Indikatorchemie und die relativ grobe, geringgradige Größenverteilung der Diamanten untermauert wird. Schließlich beschreibt SRC alle Diamanten als klar und weiß, was ungewöhnlich ist, da die meisten Kimberlite eine Mischung mit einem hohen Anteil an Boart aufweisen."

Buddy Doyle ergänzt: "Arctic Star bohrt derzeit auf dem Sequoia-Kimberlit, um seine Größe und Form zu umreißen und weitere Diamanten aus der kaustischen Schmelze zu gewinnen, um den Gehalt weiter einzugrenzen, der nach aktuellen Schätzungen zwischen 20cpht und 70cpht liegt. Die im Rahmen der diesjährigen Arbeiten gewonnenen Diamanten werden auch mittels FTIR analysiert. Die gewonnenen Informationen werden die Planung einer Großprobe mit mehr als 1500 Karat ermöglichen, die Anfang 2023 abgebaut werden könnte. Sobald wir die Diamanten aus der Großprobe haben, werden wir in der Lage sein, den durchschnittlichen Wert pro Karat zu bestimmen, was für das Verständnis des wirtschaftlichen Wertes dieses Komplexes unerlässlich ist."

Der Leser wird auf die folgenden Referenzen verwiesen, die bei der Erstellung dieser Pressemitteilung verwendet wurden.

Breeding, C.M. and Shigley, J.E. (2009) The “Type” classification system of diamonds and its importance in gemology. Gems & Gemology Vol. 45 No. 2 pp. 96 – 111

Smith, E.M, Shirey, S.B., and Wang, (2017) The Very Deep Origin of the World’s Biggest Diamonds. Gems & Gemology Vol.53 No. 4 pp. 389-403

https://www.gia.edu/gems-gemology/winter-2017-worlds-biggest-diamonds

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung ist Buddy Doyle, AUSIMM, ein Geologe mit über 35 Jahren Erfahrung in der Diamantenexploration, -entdeckung und -bewertung. Er ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101.

Über Arctic Star

Arctic Star ist in erster Linie ein Diamantenexplorer und entdeckte vor kurzem 5 neue Kimberlite im produktiven Lac De Gras Kimberlit-Feld, das 2 milliardenschwere Kimberlit-Minenkomplexe unterstützt. Das Unternehmen verfügt auch über eine 958 Hektar große Explorationsgenehmigung mit mehreren diamantenhaltigen Kimberliten auf seinem Timantti-Projekt in Kuusamo, Finnland. Arctic Star hat eine Option auf sein Stein-Diamantenprojekt in Nunavut an GGL Diamonds vergeben, das die Arbeiten plant, sobald die Covid-Beschränkungen aufgehoben sind. Das Unternehmen ist weiterhin auf der Suche nach geeigneten Diamantenprojekten in anderen Regionen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu "zukunftsgerichteten" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über die Pläne von Arctic Star, die Schätzung einer Mineralressource und den Erfolg der Explorationsaktivitäten. In dieser Mitteilung ist nicht sicher, ob der entdeckte Kimberlit wirtschaftlich sein wird oder nicht, da dies von vielen Faktoren abhängt. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwar auf den besten Schätzungen und Annahmen des Managements, unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den Faktoren, die sich auf unsere Pläne auswirken könnten, gehört, dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, Mittel wie beabsichtigt zu beschaffen, und dass wir in einem solchen Fall möglicherweise alle beschafften Mittel, falls vorhanden, für Betriebskapital statt für die beabsichtigten Verwendungszwecke, wie beschrieben, verwenden müssen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Arctic Star übernimmt keine Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Quelle: https://www.arcticstar.ca/arctic-star-reports-nitrogen-free-diamonds-f ...

Unternehmensdetails

Arctic Star Exploration Corp.

1100-1111 Melville Street

Vancouver, B.C. V6E 3V6, Kanada

Telefon: +1 604 689 1799

Email: info@arcticstar.ca

www.arcticstar.ca

Aktien im Markt: 208.978.844



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (TSX.V): ADD

Aktueller Kurs: $0,09 CAD (17.05.2022)

Marktkapitalisierung: $19 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland-Symbol / WKN (Tradegate): 82A2 / A2PV9M

Aktueller Kurs: €0,069 EUR (17.05.2022)

Marktkapitalisierung: €14 Mio. EUR

Kontakt:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

+41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Arctic Star Exploration Corp. und Zimtu Capital Corp., und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen, Veröffentlichung und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Arctic Star Exploration Corp. besitzt. Arctic Star Exploration Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital Corp., von einem Aktienkursanstieg profitieren.