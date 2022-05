TTI ernennt Ross Gilardi zum Senior Vice President of Finance - Investor Relations

HONGKONG, 18. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Anbieter von kabellosen Profiwerkzeugen, Heimwerkerwerkzeugen und Outdoor Power Equipment, Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI" oder die „Gruppe") (Aktiencode: 669, ADR-Symbol: TTNDY) freut sich, die Ernennung von Herrn Ross Gilardi zum Senior Vice President of Finance - Investor Relations mit Wirkung vom 5. Juli 2022 bekannt zu geben. Herr Gilardi wird in den USA ansässig sein und die Verantwortung für TTI Investor Relations weltweit übernehmen. Er wird dem Vorstandsvorsitzenden Joseph Galli unterstellt sein.

Herr Gilardi stößt zu unserem Team, nachdem er 23 Jahre lang als hoch angesehener und hoch bewerteter Aktienanalyst bei der Bank of America - Merrill Lynch tätig war. Seine herausragende Laufbahn im Aktienresearch umfasste vier Jahre im Vereinigten Königreich und 20 Jahre in den Vereinigten Staaten, wo er sowohl in den USA als auch in Europa bei Umfragen von Institutional Investor in mehreren Branchenkategorien zu den besten globalen Research-Analysten gehörte. Er bringt eine Fülle von Branchenerfahrungen mit und verfügt über gute Beziehungen zu globalen Investoren, die er in seine neue Rolle einbringt. Herr Gilardi hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften vom Boston College und einen MBA von der Columbia Business School.